「本当に嬉しい！」大谷翔平、日米通算300号到達の第27号ホームラン！　米…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は24日(日本時間25日)、敵地コロラド・ロッキーズ戦に「1番・指名打者(DH)」でスタメン出場。6回にリードを広げる2試合連続の2ラン本塁打を放ち、日米通算300号本塁打を達成した。米メディア『ドジャース・ネイション』が綴っている。

ドジャースはこの日、3回までに2点を失うものの、4回にマイケル・コンフォート外野手の第5号3ラン本塁打などが飛び出して6点を奪う猛攻を見せ、逆転に成功した。投げては2回から登板したジャスティン・ロブレスキ投手が6回まで失点2に抑えている。







大谷はこの日、中堅フライ、左翼フライ、空振三振と第3打席まで快音が聞かれなかった。しかし、6回の第4打席、ロッキーズのライアン・ロリソン投手の2球目を捉え、左翼スタンドに運ぶ第27号2ラン本塁打を放った。



大谷の逆方向弾について同メディアは「大谷翔平が2ラン本塁打を放ち、ドジャースがロッキーズに8-3のリードを広げた。この選手がプレーするのを見られるのは本当に嬉しい」と綴っている。









【動画】大谷翔平、逆方向への日米通算500号ホームランがこれだ!

『MLB』の公式Xより













Home run No. 27 on the season for Shohei Ohtani!

