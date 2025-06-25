千葉雄喜、日本武道館ライブの追加ゲストとしてPeyote出演決定

7月3日（木）に日本武道館で開催される「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」への追加ゲストとして、千葉の「Jameson Ginger」のプロデューサーであるPeyoteの出演が発表された。
他にスペシャルゲストDJとして「Maybach」を共作したMurda Beatz、ゲストアクトとして、DJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco（アルファベット順）という豪華なラインナップが集結する。
さらに公演当日の物販コーナーでは、千葉雄喜の1stアルバム『STAR』、2ndアルバム『億万長者』、7inchシングル「武道館」のアナログレコードが、日本武道館会場限定として先行販売（一般流通日未定）されることが決定している。
また本日、千葉雄喜が、世界中で大人気を博するFPSゲーム『VALORANT』とのコラボ曲「心配無用」を7月11日に配信リリースし、VALORANT公式YouTubeで同日にMVを公開することが米Riot Gamesより発表された。千葉雄喜にとって、ゲームとのコラボレーションは初となる。
＜ライブ情報＞
千葉 雄喜 ― STAR LIVE
2025年7月3日（木）日本武道館
出演: 千葉雄喜
Special Guest DJ: Murda Beatz
Guest Acts [Team Tomodachi] DJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco
Guest: Peyote
Band: 谷口大翔、大島理紗子、HÖMiE
開場 17:30 ／ 開演 19:00
全席指定
前売料金 10,000円（税込）
問合せ: HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp
SMASH https://www.smash-jpn.com
▼チケット受付URL
・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/
・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/
・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/
️＜リリース情報＞
千葉雄喜
LP: 1stアルバム 『STAR』
2025年7月3日（木）日本武道館限定先行発売 （一般発売日未定）
価格: 4,000円（税込）
試聴・ダウンロード: https://linkco.re/v9ETmgvd
Side A
01.一秒
02.イマガ
03.新品無地T
04.重てえ
05.止まれん
06.ありのまま
07.目立つ
Side B
01.人の気
02.ハート絵文字
03.踊りたくなる
04.パンパンなフロア
05.やりたきゃ
06.わかんない
千葉雄喜
LP: 2ndアルバム 『億万長者』
2025年7月3日（木）日本武道館限定先行発売（一般発売日未定）
価格: 4,000円（税込）
試聴・ダウンロード: https://linkco.re/hdnF4s6d
Side A
01. チェーンが歌う
02. たくさんある
03. BANK
04. 億り人
05. 億万長者
06. 億単位
07. ユニクロ
08. 札の束たち
Side B
01. 稼ごう
02. 商売繁盛
03. 使いすぎ
04. まずはイメージ
05. 高い話
06. なんかデカく
07. 規模
08. 投資
千葉雄喜
7インチシングル: 「武道館」
2025年7月3日（木）日本武道館限定先行発売（一般発売日未定）
価格: 2,000円（税込）
試聴・DLはこちらから: https://linkco.re/2vgsDHPs
Side A
01. 武道館
※1曲入り