千葉雄喜、日本武道館ライブの追加ゲストとしてPeyote出演決定

7月3日（木）に日本武道館で開催される「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」への追加ゲストとして、千葉の「Jameson Ginger」のプロデューサーであるPeyoteの出演が発表された。

他にスペシャルゲストDJとして「Maybach」を共作したMurda Beatz、ゲストアクトとして、DJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco（アルファベット順）という豪華なラインナップが集結する。

さらに公演当日の物販コーナーでは、千葉雄喜の1stアルバム『STAR』、2ndアルバム『億万長者』、7inchシングル「武道館」のアナログレコードが、日本武道館会場限定として先行販売（一般流通日未定）されることが決定している。

また本日、千葉雄喜が、世界中で大人気を博するFPSゲーム『VALORANT』とのコラボ曲「心配無用」を7月11日に配信リリースし、VALORANT公式YouTubeで同日にMVを公開することが米Riot Gamesより発表された。千葉雄喜にとって、ゲームとのコラボレーションは初となる。

＜ライブ情報＞

千葉 雄喜 ― STAR LIVE

2025年7月3日（木）日本武道館

出演: 千葉雄喜

Special Guest DJ: Murda Beatz

Guest Acts [Team Tomodachi] DJ RYOW、Jin Dogg、キングギドラ、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco

Guest: Peyote

Band: 谷口大翔、大島理紗子、HÖMiE

開場 17:30 ／ 開演 19:00

全席指定

前売料金 10,000円（税込）

問合せ: HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp

SMASH https://www.smash-jpn.com

▼チケット受付URL 　

・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/

・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/

・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/

️＜リリース情報＞

千葉雄喜

LP: 1stアルバム 『STAR』

2025年7月3日（木）日本武道館限定先行発売　（一般発売日未定）

価格: 4,000円（税込）

試聴・ダウンロード: https://linkco.re/v9ETmgvd

Side A

01.一秒

02.イマガ

03.新品無地T

04.重てえ

05.止まれん

06.ありのまま

07.目立つ

Side B

01.人の気

02.ハート絵文字

03.踊りたくなる

04.パンパンなフロア

05.やりたきゃ

06.わかんない

千葉雄喜

LP: 2ndアルバム 『億万長者』

2025年7月3日（木）日本武道館限定先行発売（一般発売日未定）

価格: 4,000円（税込）

試聴・ダウンロード: https://linkco.re/hdnF4s6d

Side A

01. チェーンが歌う　

02. たくさんある

03. BANK 　

04. 億り人

05. 億万長者

06. 億単位

07. ユニクロ

08. 札の束たち

Side B

01. 稼ごう

02. 商売繁盛

03. 使いすぎ

04. まずはイメージ

05. 高い話

06. なんかデカく

07. 規模

08. 投資

千葉雄喜

7インチシングル: 「武道館」

2025年7月3日（木）日本武道館限定先行発売（一般発売日未定）

価格: 2,000円（税込）

試聴・DLはこちらから: https://linkco.re/2vgsDHPs

Side A

01. 武道館

※1曲入り