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今年7月に日本で開催される「第45回日米大学野球選手権大会」に出場する侍ジャパン大学日本代表のメンバー26名が、23日に発表された。立石正広、伊藤樹などの注目選手の他、2年生の緒方漣も選出された。
出場選手の一覧は下記の通り。
侍ジャパン大学日本代表
●監督
堀井 哲也（慶應義塾大・監督）
●コーチ
安江 均（名城大・監督）
森本 吉謙（仙台大・監督）
鳥山 泰孝（國學院大・監督）
●投手
伊藤 樹（早稲田大・4年）
山城 京平（亜細亜大・4年）
齊藤 汰直（亜細亜大・4年）
中西 聖輝（青山学院大・4年）
島田 舜也（東洋大・4年）
櫻井 頼之介（東北福祉大・4年）
毛利 海大 （明治大・4年）
佐藤 幻瑛（仙台大・3年）
鈴木 泰成（青山学院大・3年）
有馬 伽久 （立命館大・3年）
●捕手
小島 大河（明治大・4年）
渡部 海（青山学院大・3年）
前嶋 藍（亜細亜大・3年）
●内野手
繁永 晟（中央大・4年）
立石 正広（創価大・4年）
勝田 成（近畿大・4年）
小田 康一郎（青山学院大・4年）
谷端 将伍（日本大・4年）
大塚 瑠晏（東海大・4年）
松下 歩叶（法政大・4年）
緒方 漣（國學院大・2年）
●外野手
山形 球道（立教大・4年）
杉山 諒（愛知学院大・4年）
平川 蓮（仙台大・4年）
秋山 俊（中京大・4年）
榊原 七斗（明治大・3年）
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