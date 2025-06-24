【写真：産経新聞社】

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　今年7月に日本で開催される「第45回日米大学野球選手権大会」に出場する侍ジャパン大学日本代表のメンバー26名が、23日に発表された。立石正広、伊藤樹などの注目選手の他、2年生の緒方漣も選出された。　

 

　出場選手の一覧は下記の通り。

 

侍ジャパン大学日本代表　　　

 

●監督

堀井 哲也（慶應義塾大・監督）

 

●コーチ

安江 均（名城大・監督）

森本 吉謙（仙台大・監督）

鳥山 泰孝（國學院大・監督）

 

●投手

伊藤　樹（早稲田大・4年）

山城　京平（亜細亜大・4年）

齊藤　汰直（亜細亜大・4年）

中西　聖輝（青山学院大・4年）

島田　舜也（東洋大・4年）

櫻井　頼之介（東北福祉大・4年）

毛利　海大 （明治大・4年）

佐藤　幻瑛（仙台大・3年）

鈴木　泰成（青山学院大・3年）

有馬　伽久 （立命館大・3年）

 

●捕手

小島　大河（明治大・4年）

渡部　海（青山学院大・3年）

前嶋　藍（亜細亜大・3年）

 

●内野手

繁永　晟（中央大・4年）

立石　正広（創価大・4年）

勝田　成（近畿大・4年）

小田　康一郎（青山学院大・4年）

谷端　将伍（日本大・4年）

大塚　瑠晏（東海大・4年）

松下　歩叶（法政大・4年）

緒方　漣（國學院大・2年）

 

●外野手

山形　球道（立教大・4年）

杉山　諒（愛知学院大・4年）

平川　蓮（仙台大・4年）

秋山　俊（中京大・4年）

榊原　七斗（明治大・3年）

 

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【了】