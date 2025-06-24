ロッテは24日、6月 27日～29日ソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）の3日間で球団オフィシャルキャップサプライヤーである株式会社 OSM Internationalのスーベニアーズトラックを出店することになったと発表した。
当日スーベニアーズトラックはマリーンズストアミュージアム店前に出店し、マリーンズキャップ、ワッペンの販売や購入したワッペンはその場でキャップに圧着するサービスを行う。
また、マリーンズキャップに西川史礁外野手をはじめとした計20選手のサインをキャップに刺繍で入れることができる、刺繍カスタムも実施。
▼ スーベニアーズトラック出店詳細
【出店場所】ZOZOマリンスタジアム球場正面マリンスタジアムストアミュージアム店 前
【販売日程】6月27日（金）13時00分～18時30分まで。6月28日（土）13時00分～18時30分まで。6月29日（日） 13時00分～17時30分まで
【ワッペン販売価格】番号・アルファベットワッペン：400円、その他(球団ロゴ、ひらがなネーム等)：800円
【刺繍カスタム価格】2,000円
【サイン刺繡対象選手】池田来翔内野手、荻野貴司外野手、藤原恭大外野手、安田尚憲内野手、西川史礁外野手、藤岡裕大内野手、中村奨吾内野手、小島和哉投手、種市篤暉投手、グレゴリー・ポランコ外野手、石川慎吾外野手、岡大海外野手、佐藤都志也捕手、田中晴也投手、髙部瑛斗外野手、小川龍成内野手、山本大斗外野手、和田康士朗外野手、寺地隆成捕手、ネフタリ・ソト内野手
※ワッペン圧着サービス、刺繍カスタムは当日マリーンズストア、スーベニアーズトラックでのマリーンズキャップの購入が対象
※キャップの仕様・素材によってはワッペン圧着、刺繍カスタムできない場合あり。ワッペン圧着はコットン素材のキャップに限りあり