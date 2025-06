Mrs. GREEN APPLE大森元貴、メンバー藤澤涼架を『イッテQ』に売り込み!? 大森「『“世界”に藤澤を連れて行ってくださいよ～！』って言ったら…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。この記事では6月16日(月)放送の模様を紹介します。大森:6月12日に若井さん、藤澤さんが日本テレビのクイズバラエティ番組「THE突破ファイル」(司会者:内村光良、出演者:サンドウィッチマン(伊達みきお、富澤たけし)に出たということで!若井:はい! そうなんですよ!!藤澤:ありがとうございます!大森:あらためて、2人での収録はどうでした?若井:いやぁ……やっぱり緊張するよね。いつまで経っても!藤澤:いつまで経っても緊張しますね!大森:逆に、若井からしたらりょうちゃん(藤澤)って心強いの?若井:(ものすごい速度で)いや、全然!藤澤:(ものすごい速度で)なんでやねん!!若井:(笑)。藤澤:なんで?若井:嘘、嘘よ(笑)!大森:りょうちゃんからしたらどうなの?藤澤:いや、めっちゃくちゃ心強いね!!大森:若井は?若井:りょうちゃんが横でニコニコしているだけで嬉しいな~って気持ちになるし、絶妙な……突破の解答とか嬉しいな~って思うし。藤澤:“嬉しいな~”(笑)。若井:いつもありがたいな、って!藤澤:嬉しいな~(笑)。若井:(笑)。藤澤:で、内村さんが温かく迎えてくださって。大森:内村さん!若井:そうですよ!大森:NHK特番(Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL)でもね!若井:お世話になりましたから!大森:嬉しいね~! 言ったのよ!「“世界”(※日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」)に藤澤を連れて行ってくださいよ~!」って(内村さんに)言ったら、「絶対向いてるけど、りょうちゃんはダメ!」って言ってました(笑)。藤澤:なんで!?大森・若井:(笑)。大森:「絶対向いてるけど、やめたほうがいい!」って。強く!藤澤:え~(笑)!大森:内村さんなりの愛情で止めてくださっていたという。だから、1人で行ってください(笑)。藤澤:番組とかじゃなくて(笑)?若井:勝手に(笑)?藤澤:行ってきます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info