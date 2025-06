「完全復活だ！」大谷翔平、二刀流出場で第26号2ランホームラン！　米メデ…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は22日(日本時間23日)、本拠地ワシントン・ナショナルズ戦に「1番・投手」でスタメン出場。初回は投手・大谷として無失点に抑え、8回には打者・大谷として第26号2ラン本塁打を放った。米メディア『FOXスポーツ』でアナリストを務めるベン・バーランダー記者が綴っている。

大谷はこの日、二刀流に復帰してから2回目の登板となり、ルイス・ガルシア内野手とネート・ロー内野手から三振を奪うなど、1回(18球)を投じ、被安打0、奪三振2、失点0を記録した。







打者・大谷としても7回に無死満塁の好機で走者一掃の適時三塁打を放ち、8回にはジャクソン・ラトレッジ投手の2球目を捉え、左中間スタンドに運ぶ第26号2ラン本塁打を放った。大谷はこの日だけで打点5をあげており、二刀流として勝利に貢献している。



投打で活躍を見せた大谷についてバーランダー氏は「大谷翔平がマウンドに立ち、本塁打を放ったドジャースでの最初の試合になった。彼は完全復活した」と綴っている。









【動画】大谷翔平、逆方向への第26号ホームランがこれだ!

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani adds on to the lead with his 26th HR!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】