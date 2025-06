2025明治安田J3リーグ第17節が21日と22日に行われた。

首位に立つFC大阪が圧巻のゴールショーを披露した。ホームに福島ユナイテッドFCを迎えた一戦は、開始6分にコーナーキックから西村真祈が先制点を挙げると、すぐさま増田隼司、澤崎凌大が追加点。さらに西村の2点目も生まれ、FC大阪は25分までに大量4点を奪う。その後は福島も何度か決定機を作ったが、決定力が伴わずに1点を返すにとどまる。すると87分に望月想空がダメ押しの5点目をマーク。後半アディショナルタイムにも木匠貴大と夏川大和がゴールネットを揺らし、FC大阪は7-1で勝利した。

FC大阪を追いかける2位の栃木シティは奈良クラブに逆転負け。FC大阪と栃木Cの勝ち点差は「4」に広がった。3位テゲバジャーロ宮崎はFC岐阜との打ち合いを制し、4位ヴァンラーレ八戸もザスパ群馬に快勝を収め、両者は自動昇格圏の栃木Cと勝ち点差「3」に縮めた。

高知ユナイテッドFCはギラヴァンツ北九州との接戦を制してホーム連勝を達成。FC琉球とアスルクラロ沼津の“裏天王山”は琉球が制し、沼津との入れ替わりで最下位から脱出した。

◆■J3第17節

▼6月21日(土)

カマタマーレ讃岐 0-1 AC長野パルセイロ

高知ユナイテッドSC 3-2 ギラヴァンツ北九州

松本山雅FC 1-1 鹿児島ユナイテッドFC

ツエーゲン金沢 0-0 SC相模原

アスルクラロ沼津 0-2 FC琉球

奈良クラブ 2-1 栃木シティ

FC岐阜 2-3 テゲバジャーロ宮崎

ガイナーレ鳥取 2-1 栃木SC

▼6月22日(日)

ヴァンラーレ八戸 2-0 ザスパ群馬

FC大阪 7-1 福島ユナイテッドFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 FC大阪(38/+19)

2位 栃木C(34/+10)

3位 宮崎(31/+8)

4位 八戸(31/+8)

5位 鹿児島(28/+10)

6位 北九州(27/+5)

7位 奈良(26/+2)

8位 松本(23/-1)

9位 福島(23/-10)

10位 高知(21/-2)

11位 栃木SC(20/-2)

12位 群馬(19/-4)

13位 金沢(19/-4)

14位 鳥取(19/-4)

15位 長野(19/-6)

16位 岐阜(17/-6)

17位 讃岐(17/-6)

18位 相模原(17/-7)

19位 琉球(16/-6)

20位 沼津(14/-4)

◆■J3第18節の対戦カード

▼6月27日(金)

13:00 福島 vs 八戸

▼6月28日(土)

18:00 栃木C vs 鹿児島

18:00 相模原 vs 沼津

18:00 北九州 vs 鳥取

18:00 琉球 vs 岐阜

19:00 栃木SC vs 松本

19:00 群馬 vs 金沢

19:00 宮崎 vs 讃岐

▼6月29日(日)

19:00 高知 vs 長野

▼6月30日(月)

19:00 FC大阪 vs 奈良