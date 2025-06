WOWOWは、『3カ月連続! 赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集』と題して錦戸亮と赤西仁による共同プロジェクト、N/Aを9月から3カ月連続で特集。その第1弾として9月に『赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025"THE MEN IN THE ARENA"』を放送・配信する。

錦戸亮と赤西仁による共同プロジェクト・N/A。2019年に始動し、2020年5月にハワイで初ライブを開催する予定だったが、コロナ禍により中止となった。それから5年の月日が流れ、今年2025年、ついにアリーナライブ「N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"」を開催。そして7月にはハワイでのアフターパーティーも開催する。

WOWOWでは、そんなN/Aを3カ月連続で特集。9月の第1弾は、6月22日に横浜・ぴあアリーナMMで行われた公演の模様を収録した『赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025"THE MEN IN THE ARENA"』を独占放送・配信する。続いて10月は、アリーナライブやハワイでのアフターパーティーの舞台裏に密着したドキュメンタリー番組『Behind The Scenes – 赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"』を放送・配信。そして最終月となる11月は赤西仁と錦戸亮の過去ライブの模様をおくる『赤西仁 JIN AKANISHI"10th Anniversary Live 2023"』、『錦戸亮 RYO NISHIKIDO LIVE 2021 "SHABBY"』が控えている。