氷川きよし「ちょっと悔しくて、何回も練習して頑張りました」小室哲哉からレコーディング中にもらったアドバイスとは？

アーティストの坂本美雨がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「坂本美雨のディア・フレンズ」(毎週月曜~木曜11:00~11:30)。6月9日(月)、10日(火)の放送ゲストは、歌手の氷川きよし/KIINA.さん️。6月9日の放送では、現在全国ツアー「KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025 ~KIINA'S LAND~」を開催中の氷川さんが、氷川きよし with t.komuro名義で6月4日にリリースしたシングル「Party of Monsters」制作エピソードなどについて語ってくれました。――番組ではここで、6月4日リリースのニューシングル、氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」をオンエア。坂本:みんな「この曲は何だ!?」って驚いているはずです。氷川:確かに。これは、「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディングテーマです。もともと、木根尚登さん(TM NETWORK)がデビューする前に、(私の)バイト先のオーナーさんが木根さんとつながっていたんです。歌手になってから22歳のときにまた木根さんにお会いして、それからずっとつながっていて。それから木根さんに「小室哲哉さんに作ってもらいたいんです」って言ったら、「いいよ、今日てっちゃん呼ぶよ」と呼んでくださって、神奈川県・横浜の中華街で小室さんとご飯を食べたんです。そのときに、「小室さん、曲作ってください!」と直接言ったら、「タイミングがあったらね」ってさらっとおっしゃって、ちょうど「鬼太郎」の主題歌を作るということで、去年小室さんにお願いしました。でも、デモテープをもらったらものすごい早口のラップで、木根さんに「ちょっと無理かも」と言ったら「てっちゃんに言っとくよ」ってなったけど、小室さんに「挑戦して」って言われて(笑)、レコーディングにも長時間携わって、指導してもらって録音しました。坂本:小室さんのなかで「新しいKIIちゃんはこれだ!」「いまならできる」って思われていたんだ。氷川:あとになって「そういうことだったな」と思ったけど、レコーディングしているときは「これ生で歌えないかも」「口が回らないかも」って(笑)。でも小室さんに、「KIINA.ってさ、ちょっと子どもみたいだよね」「それ、プロの歌い方じゃないよ」って言われたのがちょっと悔しくて、何回も練習して頑張りました。坂本:小室さんも、「絶対これ、できるはずだ」っていう強い思いがあったんですね。そして4月に、大分で開催された音楽フェス「ジゴロック2025 ~大分 "地獄極楽" ROCK FESTIVAL~」で披露されました。ライブで舌は回りましたか?氷川:初めて人前で歌ったし、後ろでは小室さんが弾いてくださっていて、やっぱり緊張しましたね(笑)。でもライブでは登場から「ギャー!」ってなって、すごく盛り上がります。坂本:(ミュージックビデオを拝見しましたが)イントロの部分、すごいモンスターな演出でしたね。かっこいいです。氷川:ありがとうございます。氷川さんのツアー「KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025 ~KIINA'S LAND~」は11月まで全国12都市で27公演開催予定です。詳細は公式Webサイトまで。