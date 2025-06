LE SSERAFIM「CRAZY」、Spotify3億ストリーミング突破

世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyによると、6月18日時点でLE SSERAFIM 4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」が、累積ストリーミング3億14万2512回を記録し、2月に累積ストリーミング2億回を突破した後わずか4カ月で3億ストリーミングを達成。これでLE SSERAFIMは、デビュー作1stミニアルバム『FEARLESS』のタイトル曲「FEARLESS」と、3rdミニアルバム『EASY』の収録曲「Smart」に続き、通算3曲目の3億ストリーミングを記録した。

【画像】LE SSERAFIMのRolling Stone Japan表紙写真

昨年8月にリリースされた「CRAZY」は、EDM系ハウスジャンルの楽曲で、自分を夢中にさせることに出会った瞬間の感情を感覚的に表現することで、聴く人の共感を呼んでいる。シンプルでありながら耳に残るキャッチーなフックと個性のある歌詞、さらにメンバーの魅力的なボーカルが加わり、聴く人たちを虜にしている。「CRAZY」は、米国音楽専門メディアビルボードのメインソングチャート「Hot 100」に2週連続でチャートイン。また、LE SSERAFIMは、「CRAZY」でビルボードと共に世界2大ポップチャートに挙げられる英国オフィシャルチャートの「オフィシャルシングルトップ100」に初めてチャートインし、グローバル人気を立証した。

LE SSERAFIMは、5億回ストリーミングを突破した「ANTIFRAGILE」、4億回以上を記録した「Perfect Night」、さらに、「FEARLESS」「Smart」「CRAZY」が3億回以上、「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「EASY」「Eve, Psyche & The Bluebeard's wife」「Sour Grapes」が2億回以上を達成し、「Blue Flame」「Impurities」「Good Parts (when the quality is bad but I am)」が1億回以上のストリーミング再生を記録するなど、世界中の音楽ファンから圧倒的な人気を獲得している。

現在、今年4月に韓国・仁川公演を皮切りに、デビュー後初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT』を開催中。5月~6月に名古屋・大阪・北九州・さいたまでの全4都市9公演を盛況裏に終えたLE SSERAFIMは、11月18日(火)、19日(水)に初めて東京ドームで単独公演をする。

また、LE SSERAFIMは、6月24日(火)に日本4thシングル『DIFFERENT』を発売。6月9日(月)に先行配信した日本4thシングルのタイトル曲「DIFFERENT」をはじめ、3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』タイトル曲のJapanese ver.である「HOT -Japanese ver.-」、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」の主題歌である「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」を含む全3曲が収録される。

<リリース情報>

LE SSERAFIM

日本4thシングル『DIFFERENT』

発売日:2025年6月24日(火)

商品内容(全10形態)

<商品予約リンク>

LE SSERAFIM Weverse Shop https://go.weverse.io/qt3S/l0a8rfz3

UNIVERSAL MUSIC STORE https://umusic.jp/9oyGGlTM

JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp