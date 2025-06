ALOK、人気格闘ゲーム最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』サウンドトラック参戦

グラミー賞ノミネート歴を持つブラジル音楽界のスーパースター兼慈善活動家のALOKが、人気格闘ゲーム最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』の公式サウンドトラックに参戦、新シングル「Don't Mess With The Fire」をリリースした。

本曲は16ビット時代のノスタルジーと徹底的に作り込まれたプロダクションを融合させた未来志向のトラック。決め技のように展開されるドラムンベースサウンドが印象的となっている。

ラウンド1では、ALOKが勢いのあるブレイクビーツで攻撃を開始。完全な集中状態に入ったラウンド2では、バトルフィールドからクラブまであらゆる場面にマッチする、エレクトロハウス特有のメロディックかつダンサブルなグルーヴを展開する。さらにボス戦さながらのラウンド3は、前ラウンドのメロディーを保ちつつ、テンポはテクニカルかつアグレッシブなベースグルーヴへと加速していく。

ALOKは本曲で、Alan Walker、Steve Aoki、Solomun、Afrojackといった豪華アーティストが参加する全19曲のサウンドトラックに名を連ねた。このサウンドトラックは『餓狼伝説 City of the Wolves』に美的な深みを与えるとともに、ゲームの精神性を現代のメインストリームカルチャーへと橋渡しする役割を果たしている。

<リリース情報>

ALOK

シングル「Don't Mess With The Fire」

配信中

https://fatalfury.lnk.to/DMWTF

レーベル:©SNK