ロッテ、「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」を開催！花火1000発を打…

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　千葉ロッテマリーンズは8月19日(火)～8月21日(木)東北楽天戦、8月22日(金)～8月24日(日)埼玉西武戦、8月29日(金)～8月31日(日)福岡ソフトバンク戦(いずれもZOZOマリンスタジアム)の9日間で「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」を開催することを発表した。

 

　マリーンズ夏祭では、球場外周に射的やヨーヨー釣りなどのゲームコーナーや、かき氷や焼きそばなどの屋台グルメが登場。

 

 

　イベント最終日の8月31日(日)福岡ソフトバンク戦(ZOZOマリンスタジアム、16時00分試合開始)では、試合後にZOZOマリンスタジアム名物の打ち上げ花火1,000発を打ち上げる「マリーンズ大花火」が実施。

 

　「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」の対象試合は次の通り。

 

＜対象試合詳細＞【対象試合】・8月19日(火)～8月21日(木)東北楽天戦　18時00分試合開始・8月22日(金)～8月23日(土)埼玉西武戦　18時00分試合開始、8月24日(日) 埼玉西武戦　17時00分試合開始・8月29日(金)～8月30日(土)福岡ソフトバンク戦、18時00分試合開始、8月31日(日)福岡ソフトバンク戦、16時00分試合開始

 

　

 

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【了】