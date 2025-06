Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「好奇心旺盛だから…」小学生時代の仰天エピソードを明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月16日(月)の放送では、子を持つ親世代のリスナーからの相談に、メンバーが答えていきました。大森:今夜の授業は、超現代史のスタンダード授業。「みんなの今」をやっていこうと思うんですけども……黒板にはその後ろに「~相談編~」と、書いてあります。若井:そうなんです。今日は僕たちに「相談があります!」と書いてくれていた生徒の書き込みをチェックして、その相談に乗っていこうと思います!若井先生に相談です。私には小学3年生になる息子がいます。小さい頃はとても優しい子だったのですが、ここ数ヵ月、同じクラスの女の子にちょっかいをかけて泣かせてしまったり、廊下を走って先生に叱られたり、日々やんちゃっぷりを発揮し、周囲の方に迷惑をかけており親として心苦しいです。テレビやFC(ファンクラブ)動画、ラジオでお話しされている若井先生は、思いやりがあって面白くてかっこよく、見ていて「こんな息子がほしいな」と常々思っているのですが、どのようにすれば若井先生のような大人になれるのでしょうか? 親御さんから日頃言われていた言葉などはありますか? よければ教えてください。(40歳)藤澤:若井さんは、子どもの頃どうだったんですか?大森:いや、女子にちょっかいかけてましたよ。若井:マジで同じでした、僕も!大森:廊下を走って怒られてましたよ!若井:そう、息子さんと全く同じような子どもでした! だけど……そこを経て学んでいった気もする! 人の痛みとか。大森:そうですね。若井:逆にそういうことを、お互いし合ったりするじゃん、小学生の頃って。そこで「こういうことされるのは嫌なんだな」とか、そういうのを体験するタイミングが来るとは思っていて。そこで僕は学んでいった気もします。もちろん親にもめちゃくちゃ怒られたけど……。大森:なんて怒られたの? Tシャツをバーン! って破ったり……。若井:それは両親の喧嘩ね! 俺が破られてるわけじゃないから(笑)。キョウコ(母)が友司(父)のTシャツを破ったのよ、喧嘩で(笑)!大森・藤澤:(笑)。若井:いいのよ、それは(笑)! よく学校からも電話来たりしてた! 「若井くん、こんなことがあったんですよ」みたいな。それで「こんなことしたのか!」って(親から)怒られたり。あと「目薬飲むな!」とかね!大森:目薬飲んでたの(笑)?若井:そう、目薬飲んでた、小学生の頃!藤澤:そういうことしちゃうよね!若井:するのよ、好奇心旺盛だから。それもそうだし、「こうしたら人は嫌なんだろうな」とかわかんない時期だからこそ、いろいろやっちゃうのよ。大森:際限はありますけどね!若井:そうそう。藤澤:学ぶ時間だよねぇ。若井:そう。でも、お父さん・お母さんからの言葉も今でも覚えてるし。そういう声かけはすごくありがたいし、大事だなって思うので。これからも、(リスナーさんが)うまく息子さんと向き合っていけたらいいな、っていう風には思いますね。大森:そうですねぇ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info