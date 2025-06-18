MIKADOがアルバム『HOMUNCULUS』リリース、全国19カ所廻るクラブツアーも

ラッパーのMIKADOが、全21曲収録の大作アルバム『HOMUNCULUS』を6月18日（水）にリリースした。

その独自のワードセンスと、類い稀なるビートアプローチで、瞬く間にシーンで頭角を現し始め、7、TOFUらと共に和歌山出身ということも手伝い、各所から注目を集める中、2024年リリースした「言った!!」がシーンを席巻。勢いそのままに14曲入りの初のミックステープ『Re:Born Tape』にてその実力と表現力の多様さを提示し、シーンの注目株として人気を決定づけてきたMIKADO。

本アルバムは同郷のプロデューサーである"Homunculu$"によるオールプロデュース作品であり、「HOMUNCULUS（=不完全な存在）」という本作品にリスナーを交えることで完全体になるという作者の想いが込められたアルバムとなっている。

また今年の「POP YOURS」でもその圧倒的な存在感で、会場を支配したのも記憶に新しい中、全国19箇所を廻るクラブツアーもアナウンスされている。

＜リリース情報＞

MIKADO

『HOMUNCULUS』

https://linkco.re/qA16GUZe

=収録曲=

1. 石ころからダイヤ

2. ADHDTHC

3. SENSU

4. BIG FOOT(MIHARA)

5. SAKE

6. ナイトミュージアム

7. Dirty (prod. Homunculus & Nova)

8. Richs sound

9. TIME IS MONEY

10. TOES

11. CAMO

12. In The Rain (skit)

13. HOW 2 RiCH

14. HOW MUCH (prod.Homunculus & June)

15. HOW ARE U

16. 昔とは違う

17. 相談(prod.Homunculus & Zot on the Wave)

18. LONCINO

19. Cloudy Freestyle (prod.Homunculus & Zot on the Wave & Nova)

20. SOLO (prod.Homunculus & Lion Melo)

21. Check Mate

＜ライブ情報＞

MIKADO CLUB TOUR

7月12日（土）和歌山G.O.A.T - DAY EVENT｜ENTRANCE FREE

7月18日（金）埼玉Club Nineteen

7月20日（日）広島CLUB QUATTRO - DAY EVENT

7月25日（金）京都KITSUNE

7月26日（土）名古屋YABAI - DAY EVENT

8月1日（金）仙台101

8月9日（土）福岡GEKKO NAKASU - DAY EVENT

8月16日（土）鹿児島KINGYO

8月23日（土）茨城CLUB GOLD

9月6日（土）香川CLUB NUDE

9月12日（金）熊本SPACE

9月14日（日）神戸HARBOR STUDIO - DAY EVENT

9月19日（金）岡山PARADISE

9月27日（土）愛媛BIBROS

10月3日（金）沖縄TOPTREE

11月2日（日）大阪GALA RESORT - DAY EVENT

11月8日（土）金沢DOUBLE

T.B.A 札幌 UTAGE

T.B.A COMING SOON（TOUR FINAL）

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