プレミアリーグは18日、2025-26シーズンの日程を発表した。

2025-26シーズンのプレミアリーグは現地時間15日に開幕し、最終節は2026年5月24日に一斉開催される。第1節は15日から18日の4日間に渡って行われ、リーグ全体の開幕戦には日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールが登場。圧倒的な強さを誇る本拠地『アンフィールド』にボーンマスを迎え、連覇へ向けた道のりを歩み出すこととなった。

冨安健洋が所属するアーセナルは17日に敵地『オールド・トラッフォード』でマンチェスター・ユナイテッドと激突。直近3年連続2位に終わっている“ガナーズ”は悲願のタイトル獲得に向けて、過去18年間でリーグ戦わずか2勝しか挙げられていない“鬼門”で幸先の良いスタートを切ることはできるだろうか。ルベン・アモリム体制2年目を迎える“赤い悪魔”のパフォーマンスにも注目だ。

三笘薫が所属するブライトンはホームでフルアムと対戦。鎌田大地が所属するFAカップ王者のクリスタル・パレスはヨーロッパ・カンファレンスリーグ(ECL)王者のチェルシーと敵地で相見える。覇権奪還を目指すマンチェスター・シティは敵地でウルヴァーハンプトン(ウルブス)との対戦に。トーマス・フランク新監督率いるヨーロッパリーグ(EL)王者トッテナムの初陣の相手は昇格組のバーンリーとなった。また、田中碧が所属するリーズは敵地でエヴァートンと対戦する。

2025-26シーズンのプレミアリーグ開幕節の対戦カードは以下の通り。※日付は現地時間表記

▼8月15日

リヴァプール vs ボーンマス

▼8月16日

アストン・ヴィラ vs ニューカッスル

ブライトン vs フルアム

ノッティンガム・フォレスト vs ブレントフォード

サンダーランド vs ウェストハム

トッテナム vs バーンリー

ウルヴァーハンプトン vs マンチェスター・シティ

▼8月17日

チェルシー vs クリスタル・パレス

マンチェスター・ユナイテッド vs アーセナル

▼8月18日

リーズ vs エヴァートン