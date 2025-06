「退場処分だ」大谷翔平への報復死球にロバーツ監督が激怒！　まさかの事…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は17日(日本時間18日)、本拠地サンディエゴ・パドレス戦に「1番・指名打者(DH)」でスタメン出場。3回裏の第2打席では右太ももに死球を受け、これに激昂したデーブ・ロバーツ監督が退場となる場面が見られた。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

ドジャースはこの日、3回表にルー・トリビノ投手がフェルナンド・タティスJr.外野手に死球を与えていた。直後の3回裏、大谷はランディ・バスケス投手の2球目が右太ももに当たり死球となった。







この死球の直後に両球団に警告が出され、ロバーツ監督は審判団に詰め寄り、退場処分となった。大谷は、この後の第3打席では空振り三振に倒れている。



ロバーツ監督の退場についてカムラス氏は「ドジャースはタティスJr.に95.4マイル(約153.5キロ)のシンカーで死球を与えた。その後、パドレスは、大谷に時速93.8マイル(約150.9キロ)の速球で死球を与えた。両球団に警告が出され、ロバーツ監督はこれに不満をあらわにした。彼は、今季初めて退場処分となった」と綴っている。









— Dodgers Nation (@DodgersNation)