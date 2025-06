乃木坂46賀喜遥香「さとうきび畑で“カッキーン！”のポーズをしている写真ですね！」ファースト写真集「まっさら」を購入したリスナーに感謝

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。6月12日(木)の放送では、最近番組を聴き始めた生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>「初めて『乃木坂LOCKS!掲示板』に書かせていただきます。遥香先生の授業(放送)を初めて聴いたのは、6期生のうるみん(森平麗心)のお話をしていた5月15日(木)の回で、うるみんへの愛がとても伝わってきました! また、遥香先生のファースト写真集『まっさら』も買って読ませていただきました! とてもかわいくて、特にヒーローポーズ(?)のところがお気に入りです!」(愛知県 15歳)賀喜:初書き込み、そして最近「乃木坂LOCKS!」を聴き始めてくれたみたいで、ありがとうございます! 5月15日の授業なので本当に最近ですね!そこからなのかな? ファースト写真集「まっさら」も買ってくれたということで! この写真集は3年前の2022年6月7日に発売していまして、撮影したのが20歳くらいなんですけど、私は今年で24歳になるので……うわっ、怖いねぇ~(笑)! あと(メッセージにあった)ヒーローポーズは、多分さとうきび畑で“カッキーン!”のポーズをしている写真ですね! 私もすぐ“あれだ!”って思い浮かびました。これからも番組を聴いてほしいですし、どんどん書き込みをしてほしいなって思います! そして、ファースト写真集のほうもね。いろんな写真が載っていますし、実はまだ発売しているんですよ(笑)! なので、皆さんも良かったら読んでみてください! 若いときの私が見られます♡――ほかにも、今回の授業では「かっきー末テスト」と題し、遥香先生にまつわる問題を遥香先生が出題するコーナーをおこないました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info