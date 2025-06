NiziU・RIMA「口に出して、共感し合って乗り越えていく」寮生活で気持ちが落ち着かないと悩むリスナーに送ったアドバイスとは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。6月10日(火)の放送では、MAYA・RIMA・RIKUの3人が登場。お悩みを抱える、心が“踊”っていない生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを読み上げていきました。今、高校生で寮生活をしていて、なかなか気持ちが落ち着かないことが多いです。そんなときにNiziUの歌を聴いたりコンテンツを観たりして、とても元気をもらっています。(15歳)MAYA:私も15歳で親元離れて、地元の高校から初めて東京に出たときは、もうホームシックパーティー(笑)。でも、虹プロで韓国行ったときもホームシックすごかったけど、また新しい発見や人とのつながりとかも感じて、そこでまた築き上げる自分の人生(があるという話)じゃないですけど、すごく私も強くなった。RIKU:なかなか同世代の子たちだけでの生活ってほんまにないし、それでしか味わえない楽しさも絶対あるから、楽しんでもらえたらと思いますね。RIMA:多分、口に出してないけど、絶対みんなもホームシックだと思うから、口に出して、それも共感し合って乗り越えていくっていうのもありかなって思う。私たちもけっこうそうだったし、共感することによって、もっと絆も深まったと思うので。ぜひ言葉に出してみてください。応援してます!MAYA:そろそろ授業終了のお時間になっています。今日はすごく真剣な「NiziU LOCKS!」で、みんなの相談にこうやって乗れて、RIKUとRIMA先生の優しさや温かさがすごく詰まった時間だったね。RIMA:助けになったらいいなと思いますね。RIKU:そう思ってるのは自分だけじゃないし、私たちにもあったことで、今でもあることなので。あまり抱え込まずに人生楽しく生きてもらえたらなって思います。つらいときも、楽しいときも一緒に乗り越えていけたらいいですね。MAYA:一緒に頑張りましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info