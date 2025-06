乃木坂46井上和「感動でズビズビ泣いていました」“家族の絆”を描いた実写映画『リロ＆スティッチ』に大号泣!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月3日(火)の放送は、パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)に加えて、ゲストに乃木坂46井上和(いのうえ・なぎ)さんが登場!井上さんが大好きなディズニーの名作アニメーション作品『リロ&スティッチ』の魅力と、6月6日(金)公開の実写映画の見どころなどについて語ってくれました。ディズニー最新作の実写映画『リロ&スティッチ』が6月6日(金)に劇場公開。全米では『アラジン』「ミッション:インポッシブル」最新作のオープニング記録も超え、3週連続NO.1となり、日本でも2024年洋画実写NO.1『ライオン・キング:ムファサ』の記録を超えて、週末オープニングNO.1を記録する大ヒットとなっています。今回の放送は、「スティッチ相談室」と題して特別授業(放送)を実施。大の『リロ&スティッチ』好きで知られる井上和さんをゲストに招き、作品の魅力、最新映画の見どころについて聞きました。まずは、井上さんの“リロ&スティッチ愛”を確かめるべく、番組で独自に作ったクイズに井上さんが挑戦!ディズニーの名作アニメーション『リロ&スティッチ』が公開されたのは2002年ですが、その実写映画が公開されるのはいつ?「2025年6月6日!」と答えて大正解。『リロ&スティッチ』は少女リロと姉ナニ、地球から離れた場所で誕生した1匹の狂暴なエイリアン・スティッチの物語。リロとナニが住んでいる場所は?「ハワイのカウアイ島」で見事正解!『リロ&スティッチ』でリロが話すハワイ語の「オハナ」とはどういう意味?「家族!」と解答し、3問連続正解。余裕の表情を見せていました。クイズにすべて答えた井上さんに、こもり校長は「これはもう、『リロ&スティッチ』好きで間違いないですね!」と太鼓判を押しました。『リロ&スティッチ』は、2002年に公開されたアニメーション映画。ハワイのカウアイ島で暮らす少女リロと姉ナニ、地球から離れた場所で誕生した、“破壊すること”だけを目的に作られたエイリアン・スティッチの物語です。姉妹とスティッチはそれぞれに成長し、やがてかけがえのない“オハナ(家族)”になります。そんな『リロ&スティッチ』の、待望の実写映画が公開。この日の放送では、公開に先駆け最新作を観賞した井上さんが「中盤から感動しちゃって、1人でズビズビ泣いていました(笑)」と告白。「バッグからハンカチを取り出して、ずっと目の下に当てていました。オハナ(家族)のいろんな形をすごく感じて感動しました」と感想を話しました。パーソナリティのこもり校長も感動して涙したと明かし、「家族の絆とか、心と心のつながりってこういうことだよなって思った」と話します。この発言を受け、同じくパーソナリティのアンジー教頭も「家族の形は1つじゃないってことを伝えてくれるよね」と同調。「スティッチがかわいすぎて、またすぐに劇場で会いたいなって思いました」と目を輝かせました。実写映画『リロ&スティッチ』の公開を記念して、この日の授業は「スティッチ相談室」のを実施。生徒(リスナー)から寄せられた“オハナ”にまつわる相談に、井上さんがアドバイスを送りました。スタジオには、なんとスティッチも登場! 井上さんは「大好きなのでめちゃくちゃ嬉しいです!」と喜びを露にしました。オハナは絆を表す言葉でもあるため、血縁関係のある家族だけでなく、親友や、友達、部活仲間など、さまざまなメッセージが寄せられました。この日、電話を直接つないだリスナーは、「母に日頃の感謝を伝えたいのに恥ずかしくて言えない」という悩みを打ち明けてくれました。思春期の頃は母との衝突もあったと井上さんは話し、「気持ちがめちゃくちゃわかります。何を言われても嫌なときってありますよね」と寄り添います。心のモヤモヤは抱えているものの、リスナーは母に対して感謝の気持ちを持っているそう。感謝の伝え方について、井上さんは「お母さんって洗濯とか料理とか、当たり前のようにいろいろやってくれているじゃないですか。時間が経つと恥ずかしくなって言えないから、料理が出てきた瞬間に“ありがとう!”と言うのはどうでしょうか」と進言します。こもり校長もそれに同意し、「瞬発力って大事だよね! 時間をかけてしまうと言葉って固まってきちゃうよね」とコメントしました。当番組「SCHOOL OF LOCK!」の授業の最後は、毎回ゲストに“黒板”にメッセージを書いてもらっています。井上さんが黒板に記したメッセージは「絆の輪」でした。映画を通して絆の大切さを実感した井上さん。「輪っか、人とのつながりを大切にしていきたいなと、今日の授業で思いました」と説明します。この日の放送は劇場公開前のため、こもり校長は実写映画『リロ&スティッチ』の感想について「全部を話していい状態でまたやりたいです!」と意欲を見せます。ちなみに、こもり校長が同作を観賞中に「3回泣いた」と答えると、アンジー教頭と井上さんも大きくうなずきながら「後半はずっと泣いていた」と告白。アンジー教頭は「映画を観ているだけでこんなに人の温度が伝わってくるんだって思いました。家族、オハナの温かさが伝わってきますので、ぜひみなさん観てください」と呼びかけました。<映画情報>タイトル:『リロ&スティッチ』公開日:2025年6月6日(金)配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info