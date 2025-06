Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「大森さんの育ちの良さが一瞬垣間見えるな、っていう歌詞があって…」と語る新曲『breakfast』の歌詞とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月9日(月)の放送では、6月4日に配信リリースした新曲「breakfast」(フジテレビのニュース情報番組「サン!シャイン」のテーマソング)の制作裏話を語りました。――番組の前半では、若井が「breakfast」を初めて聴いたときの感想などについて語りました。大森:りょうちゃん、どうですか?藤澤:なんかね、大森さんの育ちの良さが一瞬垣間見えるな、っていう歌詞があって。大森:えー!?若井:育ちの良さ? 面白い!藤澤:「行ってきますとご先祖に手を合わせよう」っていうのが。若井:あー!藤澤:たしかに元貴って、でかける前に手を合わせてるかも! っていうのが、ハッとして。大森:なんで俺のでかける前知っとんねん!若井:いや、見たことある(笑)。藤澤:これ、すごくいいことだなって。大森:うん、そうかも。たしかに!若井:元貴ならではの歌詞かも。藤澤:そう! 何気ない言葉だけど。大森:昔からそうだよね!藤澤:あと、めちゃくちゃ「これはおれだなぁ……」っていうところもあったね!大森:あ、出た? 久々に?藤澤:うん……!大森:例えばどこよ?藤澤:いやー……言いたくないね(笑)。大森:いや、言って? 言わせる! 何? 言ってごらん?藤澤:「何気ない言葉に傷つくくせに あなたこそ正しく言葉を使えずにいる」っていう!大森:(笑)。若井:いや、そこはたしかにね(笑)!大森:最高!藤澤:「めっちゃおれだな……」と思って(笑)。わかってると言ったらあれなんだけど、でもこれを誰かに言葉にしてもらうのってすごく大事だな、って!大森:これ、すごいパンチラインだよね!藤澤:でもこれ、めちゃくちゃ「うわ!」ってなる人はいっぱいいると思う!若井:いや、多いと思うよ、これは!藤澤:「そうだったかも、私」とか「そうじゃん!」って。思ってほしいというか、思うことが大事だなって、めちゃくちゃ自分で自分に思った!若井:そうね、ここでかなりハッとさせられるよね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info