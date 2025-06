Mrs. GREEN APPLE、BE:FIRST、HANA、SixTONES…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（6月14日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:53)。6月14日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(6月14日(土)付)を発表しました。初登場! 6月4日(水)にリリースされた15枚目のシングルで、テレビアニメ「WIND BREAKER Season 2」のオープニングテーマに起用されています。初登場! 6月4日にリリースされたファーストEP『SHYBOY - EP』に収録されている楽曲。子どもの頃に出会った最初のルーツでもある音楽“ロック”への初期衝動を歌にしたそうです。先週9位から1ランクアップ↑ 同曲のランクインに、潮は「私が以前に活動していたグループなので、とてもうれしいです! ちなみに、このシングルに収録されている『海風とわがまま』という楽曲もすごくいいので、そちらもぜひ聴いてほしいなと思います」とコメントしていました。初登場! 6月4日にリリースされたセカンドアルバム『BONE BORN BOMB』に収録されている曲で、アニメ「タコピーの原罪」のオープニングテーマに起用されています。初登場! 5月28日(水)にリリースされた約4年ぶりとなるソロ曲です。MVでは、大森さんがダンサー10人とコンテンポラリーやR&Bなど、さまざまなジャンルのダンスをパフォーマンスしています。先週8位から3ランクアップ↑ 2024年に活動再開を発表したSuchmos。6月21日(土)、22日(日)には横浜アリーナで単独ライブ「The Blow Your Mind 2025」が開催されます。先週2位から2ランクダウン↓ 劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」の主題歌が8週連続でTOP10入り! 本作は長野県内が舞台ということで、長野県小諸市の中学校では、6月9日(月)に映画の世界観を表現した特別給食が提供されたそうです。先週と変わらず第3位、これで9週連続TOP3入り! 6月9日(月)に配信リリースされた新曲「Burning Flower」では、メンバー自身が振り付けを担当しています。先週1位から1ランクダウン↓ ドラマ「波うららかに、めおと日和」(フジテレビ系)主題歌。BE:FIRSTは現在、ワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?」を開催中で、次回は17日(火)にハワイ・ホノルルでおこなわれます。そして、今週の第1位は……?初登場! 6月4日(水)にデジタルリリースされた今年4曲目となるシングルで、フジテレビ系「サン!シャイン」テーマソングです。――番組ではほかにも、ゲストパートにトンボコープの雪村りんさん(Vo.&Gt.)が登場。5月21日(水)に配信リリースされた楽曲「HEART BEAT」のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:53パーソナリティ:遠山大輔(グランジ)、潮紗理菜番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X: @JA_CDJ