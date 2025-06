NiziU・RIKU「私もあまり友達の輪に入れるタイプじゃなくて…」友達作りに悩むリスナーにアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。6月10日(火)の放送では、MAYA・RIMA・RIKUの3人が登場。お悩みを抱える、心が“踊”っていない生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを読み上げていきました。僕はあまりコミュニケーションが上手ではなく、クラスの友達の会話の輪に入れない日々が続いています。いざ会話の輪に入っても、あまり僕は発言できず、何の話をしているのかを聞くこともできません。それで会話の輪から外れてしまうことがよくあります。どうしたらNiziU先生みたいにコミュニケーションが上手になれますか。(13歳)RIKU:私もあまり友達の輪に入れるタイプじゃなくて。メンバーと一緒にいるからみなさんに「元気」とか「すごく喋る」っていうイメージを持ってもらうことが多いんですけど、実際学校でもすごく気遣っちゃうし、「自分が入っていいのかな?」みたいに心配しちゃって。めっちゃ(他人の)目を伺ってしまうことがあったんですけど、自分が思っているよりも相手ってそんなに自分のこと悪く思ってないし、むしろ「面白い子やな」とかっていう新しい発見をしてくれることとかも多いので、自信持っていっぱい話して! あと「楽しい!」って思いたいがために自分も話すみたいに、何も気にせずいっぱい喋ってもらえたらいいかなと思います!MAYA:自分が思ってる以上に周りは温かいし。RIMA:学校のクラス以外にも学年も違う人がたくさんいるし、絶対自分の安心する場所が見つかると思うから、見つけてみるのもありかなと思います。私も違う学年のほうに遊びに行ったりしていたので。MAYA:視野を大きく広げてみたら、いろいろな世界が待ってると思う。RIKU:楽しい学校生活を送れるように、私たちも応援してます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info