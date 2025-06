NiziU・RIKU「めちゃめちゃ自分を甘やかしてあげても全然いい」やる気が出ないと悩む学生リスナーに送ったアドバイスとは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。6月10日(火)の放送では、MAYA・RIMA・RIKUの3人が登場。お悩みを抱える、心が“踊”っていない生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを読み上げていきました。MAYA:生徒のみんな、こんばんは! 心も体もみんなと踊る! SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」せーのっ……。全員:We Need U! 私たちNiziUです!MAYA:この「NiziU LOCKS!」では、生徒のみんなの「心踊った瞬間」を掲示板やメールに書き込んで教えてもらっているんですけど、生徒からの書き込みを読んでいたら、「元気がない」や「心がまだ踊ってない」っていう生徒もたくさんいたんですよね。やっぱり新学期始まって2ヵ月で、ちょっと疲れてくるタイミングだったり、不安なことあるとずっと気にしちゃうよね。RIKU:環境の変わり目ってところもあるんだよね。MAYA:やっぱりナイーブになるときだと思うんです。なので、今日はそんな生徒からの書き込みを紹介しながら、「毎日を踊らせていくためのヒント」を一緒に考えていけたらなと思っています。春から高校生になりました。私には行きたい大学があって、そのために勉強を頑張らないといけないんですが、受験までまだ少し遠いということもあり、なかなかやる気が出ません。これからコツコツ頑張っていきたいのですが、NiziU先生は自分のやる気をどんな感じでコントロールしていますか?(15歳)RIKU:ほんまにめちゃめちゃ自分を甘やかしてあげても全然いいと思いますし、「今日これやったら、もうこれしていい」みたいな。おいしいものを食べるとか、ゲームするとか、「自分の趣味を思う存分やってやるぞ!」ってやってもいいんじゃないかなと思いますね。MAYA:あとは、同じ夢を持つ友達と一緒に、「頑張ろうね」とか「ここをこうしようね」って、言葉に出し合ってみるのはどうかな。私たちもそうじゃん? そうすると、モチベーションも上がるかなって、すごく思う。RIMA:言葉に出すこともすごく大事だし。あとは理想像を浮かべながら……「こうなるつもりなので、今から頑張ります!」っていう感じで、少しずつできるときに、いっぱい頑張るのがいいかなと思います! ずっとエンジンが掛かっていても大変だと思うから、自分のペースを探して頑張ってください!全員:応援してます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info