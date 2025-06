犬を飼うなら…「大型犬」or「小型犬」あなたはどっち？ 投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、リスナーに2択の質問を投げかけ、投票を通じて日常の素朴な疑問に迫っています。6月12日(木)の放送では、「犬を飼うなら……『大型犬』or『小型犬』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。今回は、ゲストにアイドルグループ「豆柴の大群」からナオ・オブ・ナオ、アイカ・ザ・スパイ、ハナエモンスターの3人が登場! それぞれの“犬トーク”でも盛り上がりました!アイカ・ザ・スパイ:ギューっとしたいから……でも、どっちもできるか。でもやっぱり、大型犬!ハナエモンスター:私も大型犬! 昔、ゴールデンレトリバーを飼ってたので。ナオ・オブ・ナオ:私は小型犬派! やっぱこう、ちっちゃくてこう……なんか、うーってしたくなる!●「大型犬」30.8%●「小型犬」69.2%小型犬派:「お家の物を壊すことがなさそう」大型犬派:「守ってくれそうな安心感が最高!」――かわいさ重視か、頼もしさ重視か……“理想の犬”に対する価値観が見えてくる今回のテーマ。あなたはどっち?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info