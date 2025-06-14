　水戸ホーリーホックが、クラブ新記録の7連勝を達成した。

　2025明治安田J2リーグ第19節が14日に行われ、水戸はホームでサガン鳥栖と対戦。84分に久保征一郎が試合の均衡を破ると、このゴールが決勝点となり、水戸が1－0で勝利した。

　水戸はクラブ史上初の7連勝でリーグ戦11試合無敗となり、ジェフユナイテッド千葉とRB大宮アルディージャをかわして暫定首位に浮上した。15日に千葉（対徳島ヴォルティス）が敗れ、かつ大宮（対V・ファーレン長崎）が引き分け以下の場合、水戸は四半世紀戦い続けるJ2リーグで初めて首位でシーズンを折り返す。

　J2暫定順位表は以下の通り。

◆■J2暫定順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（38／＋13）
2位　千葉（37／＋15）
3位　大宮（35／＋13）
4位　仙台（33／＋6）
5位　徳島（32／＋10）
6位　磐田（29／＋2）
7位　鳥栖（29／0）
8位　長崎（27／0）
9位　今治（26／＋6）
10位　大分（26／＋2）
11位　甲府（23／0）
12位　札幌（21／－9）
13位　藤枝（19／－5）
14位　いわき（18／－6）
15位　山形（17／－4）
16位　熊本（17／－8）
17位　秋田（17／－13）
18位　富山（16／－4）
19位　山口（16／－6）
20位　愛媛（12／－12）

【ゴール動画】水戸がクラブ史上初の7連勝！