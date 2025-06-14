水戸ホーリーホックが、クラブ新記録の7連勝を達成した。
2025明治安田J2リーグ第19節が14日に行われ、水戸はホームでサガン鳥栖と対戦。84分に久保征一郎が試合の均衡を破ると、このゴールが決勝点となり、水戸が1－0で勝利した。
水戸はクラブ史上初の7連勝でリーグ戦11試合無敗となり、ジェフユナイテッド千葉とRB大宮アルディージャをかわして暫定首位に浮上した。15日に千葉（対徳島ヴォルティス）が敗れ、かつ大宮（対V・ファーレン長崎）が引き分け以下の場合、水戸は四半世紀戦い続けるJ2リーグで初めて首位でシーズンを折り返す。
J2暫定順位表は以下の通り。◆■J2暫定順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（38／＋13）
2位 千葉（37／＋15）
3位 大宮（35／＋13）
4位 仙台（33／＋6）
5位 徳島（32／＋10）
6位 磐田（29／＋2）
7位 鳥栖（29／0）
8位 長崎（27／0）
9位 今治（26／＋6）
10位 大分（26／＋2）
11位 甲府（23／0）
12位 札幌（21／－9）
13位 藤枝（19／－5）
14位 いわき（18／－6）
15位 山形（17／－4）
16位 熊本（17／－8）
17位 秋田（17／－13）
18位 富山（16／－4）
19位 山口（16／－6）
20位 愛媛（12／－12）