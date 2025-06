尊敬する人の話…聞きたいのは「これまでの話」or「これからの話」？ 投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」。6月10日(火)の放送では、「尊敬する人の話、聞きたいのは……『これまでの話』or『これからの話』?」というテーマで投票結果が発表されました。ゲストにはサカナクションの山口一郎さんが登場。番組パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)と共に、深いトークが繰り広げられました。こもり校長:僕は「これまでの話」を絶対に聞きたい! これから先は自分が見ていくとして、“なぜそうしてきたのか”っていう背景を理解したい。アンジー教頭:私は「これからの話」派! 先のビジョンを聞いて、それを一緒に歩んでいきたいなって思うから。山口一郎:これ、質問が悪いね(笑)。こもり校長:……いろんな方に言われています(苦笑)。でもそれも含めて“どっちか”を選ぶのがこの企画なんです!●「これまでの話」75%●「これからの話」25%アンジー教頭:この結果を受けて、一郎先生はどっち派ですか?山口一郎:いやもう、尊敬しちゃってるってことは「これまでの話」は知ってるわけじゃん。だからそれ聞くのって意味ある(笑)?こもり校長:一郎先生、これ“どっちかを潰すゲーム”じゃないので(笑)!アンジー教頭:じゃあ「山口一郎の話を聞くなら」って前提なら、どっちがいいですか?こもり校長::俺は「これからの話」だね。アンジー教頭:私も!山口一郎:これまでの話なんて絶対話さないよ俺は。ネタバラシしないでしょ(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info