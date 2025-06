NiziU・MAKO 幾田りらとの共演を回顧「めっちゃ緊張」「カンペすらぼやけて見えて『どうしよう…』って」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。6月9日(月)の放送では、MAYA・MAKO・RIOの3人が登場。1ヵ月を振り返り、印象的だった出来事について語り合いました。MAKO:私たちNiziUのYouTubeチャンネルにて「ConviNiziU store」という新企画がスタートしました! これは、私たちNiziUが店員を務めるコンビニエンスストアという設定で、お迎えしたゲストのお気に入り商品やアレンジグルメなど、コンビニを通してゲストのリアルライフに迫っていく動画になっているんです!第1回の放送では(音楽ユニット・YOASOBIのメンバーとしても活動する)幾田りらさんがゲストとしていらっしゃったんですけど、もうMIIHIとMAYUKAと3人でめっちゃ緊張してて……。今まで、うちらが進行するっていうのがあまりなかったから、どうやって進行していけばいいか分からなくて、めっちゃ緊張した。いつもだったらカンペ見て言えばいいのに、カンペすらぼやけてて、どうしようと思って……。RIO:でもすごく素敵な回だった。なんかふわふわしてたというか(笑)。MAYA:見てて心が温かくなった。RIO:デビュー当時から、私たちのこと応援してくださっていた記憶があって。お写真やTikTokも撮ったりとかの交流はあったけど、じっくりお喋りする機会なかったから。MAKO:ゲストさんの私生活とか、話しながらいろいろ知られて、めちゃくちゃよかった。RIO:マーコさんが面白かった(笑)。MAYA:MAKOちゃんじゃなくて、マーコさんなんや(笑)。MAKO:でも、本当に慣れない(笑)。MAYA:この企画が前代未聞すぎて、私たちからしてみると、初めてで、MAKOちゃんたちも終わった後に「緊張した~!」って言ってたから、ドキドキするって思ったよね。RIO:しかも、これからさらに豪華なゲストのみなさまが出演してくださる予定ですので、ぜひ期待して楽しんでいただきたいなって思います! 次の回は誰なんでしょうか? 楽しみにしていてほしいですね!MAYA:「ConviNiziU store」をぜひチェックお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info