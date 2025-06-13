鉄風東京主催「FLYING SON FES 2025」、第二弾アーティストはBlue Mash

仙台発、在住の4人組オルタナティブロックバンド鉄風東京が8月23日（土）に仙台Rensaで開催する自主企画イベント「鉄風東京presents. FLYING SON FES 2025」の第二弾出演アーティストを発表した。
今回発表されたのは大阪、寝屋川の４ピースロックバンドBlue Mash。すでに発表されているSurvive Said The Prophet、KALMAの2組とともに彼らが鉄風東京のホーム仙台でどんなライブを繰り広げるのか注目が集まる。
また、本日20時よりチケットのファミリーマート先行がスタート。応募期間は6月13日（金）20:00〜6月22日（日）23:59までとなる。
＜リリース情報＞
鉄風東京
Digital Single「さみだれ」
配信中
＜ライブ情報＞
鉄風東京 presents FLYING SON FES 2025
2025年8月23日（土）仙台Rensa【宮城】
OPEN 14:15 / START 15:00
出演者：鉄風東京 / Survive Said The Prophet / KALMA / BlueMash / andmore...
チケット代：一般チケット ¥5,000-（税込/D代別） / 学割チケット ¥4,500- （税込/D代別）
ファミリーマート先行：6月13日（金）20:00〜6月22日（日）23:59まで
受付URL：https://w.pia.jp/t/tepputokyo-fsf2025/
鉄風東京 Official SITE https://tepputokyo.jp