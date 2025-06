乃木坂46賀喜遥香「カラオケに行くたびに歌っています！」同期メンバー・柴田柚菜に歌声を絶賛された楽曲とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。6月5日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、同期メンバーの柴田柚菜さんと行ったカラオケの思い出を話しました。<リスナーからのメッセージ>「先日、友達とカラオケに行ったのですが、そこで乃木坂46の曲を入れたら『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』の映像が観られるようになっていました! なかでも印象に残ったのは、『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE ~秋元真夏 卒業コンサート~』での『好きというのはロックだぜ!』です。遥香先生と真夏先輩の素敵な笑顔をまた観ることができて、カラオケに行くのがまた楽しみになりました。遥香先生もぜひカラオケに行って観てみてください!」(神奈川県)賀喜:カラオケに行くと、ライブ映像が見られる曲もあったりしますよね。本人映像が背景に流れているのもあれば、映像を観るだけのやつもあって、カラオケの楽しみ方も人それぞれだなって思うんですけど。私は同期の柴田柚菜ちゃんとカラオケに行くことが多くて、最近も行きました! いろんな曲を歌って楽しんだんですけど、ちょっと前にカラオケに行ったときに、なぜか忘れたんですけど「乃木坂46の曲を歌ってみようよ!」ということになって。それで、リストを見ていたら「I see...」の……あれいつだろう? いつかの「真夏の全国ツアー」の16人バージョンの映像があったんです! それを柚菜ちゃんと一緒に観て「うわぁ懐かしい……!」って楽しんで。そうしたら「待って、この曲も(映像が)ある!」みたいな感じで見続けて(笑)。4期生の曲が終わったと思ったら、「待って、先輩の曲もある!『真夏の全国ツアー』のときじゃん!」って、もう永遠と観ていました(笑)。「君に叱られた」も映像があったんです。それで“君に叱られた~♪”って歌って「かっきーじゃん!」なんて言っていたら、「失礼します。ウーロン茶になります、こちらおしぼりになります」って店員さんが入って来てくださって(笑)。でも、私たちは「かっきーじゃん!」「私じゃん!!」なんて言いながら踊っているわけですよ。そこに(店員さんが)入ってきた瞬間、髪の毛で顔を隠して「あ、ありがとうございます。そこに置いといていただければ……あっ、すみません、ありがとうございます。……バレてないよね!? セーフ!」って言ってました(笑)。賀喜:ちなみに、カラオケに行ったときは乃木坂46の歌をあまり歌わないんです。いつもライブで歌っているから、やっぱり違う曲を歌いたいなって。柚菜ちゃんも、安室奈美恵さんとかOfficial髭男dismさんとか、いろいろ歌っていて。私は……前に言ったことあったっけ? 「少女レイ」(みきとP)っていう曲をよく歌うんです。それを柚菜ちゃんとカラオケに行くたびに歌っていたら、柚菜ちゃんが「この曲を歌っているかっきーの声がすごく好き♡」ってめちゃめちゃ褒めてくれて! だから、毎回歌っています(笑)!それで、2~3時間ぐらい経って歌う曲も尽きてきたときに「乃木坂46の曲を歌ってみる?」ってなるのが、私たちのカラオケのルーティンみたいになっています(笑)。また柚菜ちゃんと「カラオケに行こう!」って誘おう~。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info