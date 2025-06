Mrs. GREEN APPLE大森元貴「グローバルな感性で作った楽曲」新曲『breakfast』制作秘話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月9日(月)の放送では、新曲「breakfast」の制作裏話を語りました。大森:今夜の授業はですね、6月4日に配信リリースされました僕たちの新曲「breakfast」についての授業をおこないます!若井:この曲は、3月末から放送がスタートしているフジテレビのニュース情報番組「サン!シャイン」のテーマソングになっています!藤澤:毎朝「サン!シャイン」を観ている生徒(リスナー)は、きっともう耳なじみのある曲になっていますよね?大森:だといいなぁ! テレビのほうでは3月から毎朝、楽曲の一部がオンエアされていましたけど……。ということで、今日はこの楽曲について3人で時間の限り話していきましょう!藤澤:これ、いつ頃オファーがありました?大森:いや、ちょっと覚えてない!若井:覚えてないですか?大森:えー……これ(定期公演)「Harmony」のときに作ってた!若井:(2024年)10月?大森:オファー自体は昨年の夏頃……もっと前くらいからお話をいただいていて。前身番組「めざまし8」では(テーマソングとして)「ダンスホール」でお世話になっていますから、その枠でもう一度っていうお話をいただいたので、「ぜひ!」っていうのはあったんですよね。で、「Harmony」中にいろいろと並行して作っているなかで「なんか作れそうだな」と思って、割と早めに作った印象ですね! 納期よりも全然早めに作った印象!若井:うんうん!大森:なんかちょっと、サビがカリフォルニアテイストというか。ノリノリな! ギターのカッティングもそうだし、ノリノリな感じで。ちょうど2月にLAに行かせてもらったじゃないですか。そこでいろいろ刺激を受けながら。本当はLAでMVを撮るはずだったんだよね!藤澤:そうですね。大森:でも、ちょうどその時期にLAで山火事があって、クルーも「今回は見送ったほうがいい」という判断で。ですけど、やっぱりLAに行って街中を歩いて、いろんなことを見て、いろんな刺激を受けたりとか、いろいろ思うことがあったりとかで、グローバルな感性で作った楽曲だなと思って。ミキシングはLAでやったよね!若井:そうです!大森:英語でのやり取りとか、楽曲に対する作り方とか、すごく僕は勉強になって楽しかったな、という風に思っております。「breakfast」はどうでした? 初めて聴いたときは。若井:初めて聴いたときは、割とAメロBメロが……どちらかというと、訴えかけるような。大森:そう、意外と歌詞がね! あと、けっこうサビまでが長いんだよね。助走が長い!藤澤:グルーヴっぽくなってるというか!大森:そうそう!若井:サビの明るいところとは対照的なAメロBメロがついてたから、ちょっとびっくりしたというか。共感する部分もありつつも、ちょっとドキッとする部分、はっとさせられる部分もあるな、っていう風に僕は思いましたね。番組では他にも、歌詞について語り合う場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info