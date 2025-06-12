「POP YOURS OSAKA」第一弾ラインナップでAwich、Tohji、LEXら11組

10月18日（土）に大阪城ホールで初開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS OSAKA」の第一弾ラインナップが発表となった。

第一弾ラインナップとして、幕張でヘッドライナーも務めたAwich、Tohji、LEXをはじめ、地元・大阪出身のguca owl、Red Eyeなど11組が出演する。

「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催となる。

チケットは本日6月12日（木）から最速先行受付の申し込みがスタート。幕張でも人気を集めるステージ至近の専用エリアでの観覧が可能な「ゴールドチケット」が大阪でも登場。ストリートで高い支持を集めるファッションブランド「BlackEyePatch」とのスペシャルコラボグッズ付きチケットも登場、ゴールドチケットと限定グッズ付きチケットは枚数限定となる。LOOKにはMIKADOが登場している。

＜ライブ情報＞

POP YOURS OSAKA 2025

2025年10月18日（土）大阪城ホール

出演者：

Awich

Tohji

LEX

bZm

Elle Teresa

guca owl

Kaneee

MFS

MIKADO

Red Eye

STUTS

and more

（AtoZ）

チケット：オフィシャル最速先行（※抽選制）

受付期間：6月12日（木）19:00〜6月16日（月）23:59

受付URL ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours-osaka/

A席（スタンド） 通常 ¥12,800（税込）

A席（スタンド） / 限定Tシャツ付き ¥19,300（税込・Tシャツ送料込）

A席（スタンド） / 限定グッズセット付き ¥24,800（税込・グッズ送料込み）

A席（アリーナ後方） 通常 ￥12,800（税込）

A席（アリーナ後方）/限定Tシャツ付き ¥19,300（税込・Tシャツ送料込）

A席（アリーナ後方）/限定グッズセット付き ¥24,800 （税込・グッズ送料込み）

ゴールド 通常 ¥22,800（税込）

ゴールド/ 限定Tシャツ付き ¥29,300 （税込・Tシャツ送料込み）

ゴールド / 限定グッズセット付き¥34,800（税込・グッズ送料込み）

《ゴールドチケット特典》

ステージ付近 ゴールド専用エリア / 来場者特典パス

お問い合わせ窓口：GREENS CORPORATION: 06-6882-1224（平日12:00～18:00）

主催：株式会社スペースシャワーネットワーク

制作：SMASH / GREENS / WWW

Art Direction: Kei Sakawaki

Key Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka

CG Artist: Kazusa

Movie Direction: MESS

Beat: ascii