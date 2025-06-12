スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は12日、6月14日（日本時間15日）から開幕するFIFAクラブワールドカップ2025で現役選手が解説出演するスケジュールを明らかにした。
6月14日から開幕するクラブW杯は世界20カ国から32チームが参加し、8つのグループに分かれ、上位2チームがベスト16に進出し、ノックアウトステージを戦う。なお、日本からは2022年のAFCチャンピオンズリーグで優勝した浦和レッズが出場し、グループEでリーベル・プレート（アルゼンチン）、モンテレイ（メキシコ）、インテル（イタリア）と対戦する予定となっている。
賞金総額10億ドル（約1440億円）、優勝賞金は最大1億2500万ドル（約180億円）で、収益の全額を参加クラブと世界中のクラブに連帯して分配されることでも注目を集めるクラブW杯は、全63試合が「DAZN」で日本語実況付で無料独占ライブ配信される。
浦和戦の実況は野村明弘氏、解説は坪井慶介氏が務めるほか、初戦のリーベル・プレート戦には内田篤人氏も解説に加わる。また、水沼宏太や関根大輝、町田浩樹、菅原由勢といった現役選手もゲスト解説として出演する予定であることが明らかになっている。◆■「FIFAクラブワールドカップ2025」開幕カード及び浦和レッズ戦配信スケジュール
6月15日（日）
開幕戦 アル・アハリ・カイロ vs インテル・マイアミ 9：00キックオフ
キックオフ1時間前8：00からたっぷりとお届け
解説：林陵平、柿谷曜一朗 実況：福田浩大 MC：桑原学
6月18日（水）
リーベル・プレート vs 浦和レッズ 4：00キックオフ
解説：坪井慶介、内田篤人 実況：野村明弘
6月22日（日）
インテル vs 浦和レッズ 4：00キックオフ
解説：坪井慶介 実況：野村明弘
6月26日（木）
浦和レッズ vs モンテレイ 10：00キックオフ
解説：坪井慶介 実況：野村明弘
6月16日（月）
パリ・サンジェルマン vs アトレティコ・マドリード 4：00キックオフ
ゲスト解説：水沼宏太（ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ）
6月20日（金）
パリ・サンジェルマン vs ボタフォゴ 10：00 キックオフ
ゲスト解説：関根大輝（スタッド・ランス）
6月21日（土）
バイエルン vs ボカ・ジュニオルス 10：00キックオフ
ゲスト解説：町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ）
6月25日（水）
エスペランス vs チェルシー 10：00キックオフ
ゲスト解説：菅原由勢（サウサンプトン）
▼グループA
パルメイラス（ブラジル／2021コパ・リベルタドーレス優勝）
ポルト（ポルトガル／クラブランキング上位）
アル・アハリ・カイロ（エジプト／20－21、22－23、23－24 CAFチャンピオンズリーグ優勝）
インテル・マイアミ（アメリカ／ホスト国枠）
▼グループB
パリ・サンジェルマン（フランス／クラブランキング上位）
アトレティコ・マドリード（スペイン／クラブランキング上位）
ボタフォゴ（ブラジル／2024コパ・リベルタドーレス王者）
シアトル・サウンダーズ（アメリカ／2022 CONCACAFチャンピオンズリーグ優勝）
▼グループC
バイエルン（ドイツ／クラブランキング上位）
オークランド・シティ（ニュージーランド／直近4年間のOFCチャンピオンズリーグ王者の中でOFCクラブランキング最上位）
ボカ・ジュニオルス（アルゼンチン／クラブランキング上位）
ベンフィカ（ポルトガル／クラブランキング上位）
▼グループD
フラメンゴ（ブラジル／2022コパ・リベルタドーレス優勝）
エスペランス（チュニジア／CAFクラブランキング上位）
チェルシー（イングランド／20－21 UEFAチャンピオンズリーグ王者）
ロサンゼルスFC（アメリカ／出場権獲得プレーオフ）
▼グループE
リーベル・プレート（アルゼンチン／クラブランキング上位）
浦和レッズ（日本／2022 AFCチャンピオンズリーグ優勝）
モンテレイ（メキシコ／2021 CONCACAFチャンピオンズリーグ優勝）
インテル（イタリア／クラブランキング上位）
▼グループF
フルミネンセ（ブラジル／2023コパ・リベルタドーレス優勝）
ドルトムント（ドイツ／クラブランキング上位）
蔚山HD（韓国／クラブランキング上位）
マメロディ・サンダウンズ（南アフリカ／クラブランキング上位）
▼グループG
マンチェスター・シティ（イングランド／22－23 UEFAチャンピオンズリーグ王者）
ウィダード・カサブランカ（モロッコ／21－22 CAFチャンピオンズリーグ優勝）
アル・アイン（UAE／23－24 AFCチャンピオンズリーグ優勝）
ユヴェントス（イタリア／クラブランキング上位）
▼グループH
レアル・マドリード（スペイン／21－22、23－24 UEFAチャンピオンズリーグ王者）
アル・ヒラル（サウジアラビア／2021 AFCチャンピオンズリーグ優勝）
パチューカ（メキシコ／2024 CONCACAFチャンピオンズカップ優勝）
ザルツブルク（オーストリア／クラブランキング上位）