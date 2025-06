ファミリーマートは6月10日から、「響 BLOSSOM HARMONY 2025」「山崎 Story of the Distillery 2025」「白州 Story of the Distillery 2025」の抽選販売の受付をファミマオンラインで開始した。期間は6月23日まで。

「響 BLOSSOM HARMONY 2025」

「響 BLOSSOM HARMONY 2025」(1万3,200円)は、華やぎの季節にふさわしい限定品。桜樽で後熟させた桜樽フィニッシュ原酒をブレンドしており、花を思わせる華やかな香味とまろやかな味わい、爽やかさを擁した豊かな余韻が楽しめる。異なる器の破片を金で継ぎ合わせる「呼継ぎ(よびつぎ)」の技法に着想を得たデザインも特長。

「山崎 Story of the Distillery 2025」(1万6,500円)は、山崎蒸溜所にまつわる歴史や環境・つくりのこだわりなどのものがたりを伝えるギフト限定製品。ミズナラ樽原酒をベースに、スパニッシュオーク樽原酒・ホワイトオーク樽原酒をブレンドした。日本最古の本格モルトウイスキー蒸溜所として、過去使用していたキルンを象徴的に描き、歴史にフォーカスしたデザインを採用している。

「山崎 Story of the Distillery 2025」

「白州 Story of the Distillery 2025」(1万6,500円)は、白州蒸溜所にまつわる歴史や環境・つくりのこだわりなどのものがたりを伝えるギフト限定製品。ホワイトオーク樽で熟成させたスモーキー原酒のみを厳選しブレンドしている。ラベルは、豊かな自然に囲まれた遠景の白州蒸溜所を象徴的に描いたデザインとした。