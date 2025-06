PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2025年6月17日の提供を予定する。

『FBC: Firebreak』(PS5)

『Battlefield 2042』(PS5/PS4)

『百英雄伝』(PS5/PS4)

『theHunter: Call of the Wild』(PS4)

『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』(PS5/PS4)

『Five Nights at Freddy’s: Help Wanted』(PS5)

『Train Sim World 5』(PS5/PS4)

『ENDLESS Dungeon』(PS5/PS4)