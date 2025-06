メガネフラワーは、「すみっコぐらしメガネ」の新型モデルを、2025年6月12日より店舗とオンラインショップにて発売する。

「すみっコぐらし」は、“すみっこが好き”“すみっこにいると落ち着く”という気持ちをテーマにした、人気のキャラクターシリーズ。同社では、これまでにも「すみっコぐらし」の世界観を表現したメガネを展開してきている。そして今回、キャラクターの魅力をより身近に感じられる、デザイン性と実用性を兼ね備えた新モデル2種の発売が決定した。多角形モデル「Sumikko-13」とボストンモデル「Sumikko-14」の2タイプを展開。それぞれ4色のカラーバリエーションがあり、フレーム素材にはメタルを使用している。さらに、オリジナルデザインのメガネケースとメガネ拭きが付属。薄型非球面レンズ付きで、価格は13,200円。

「Sumikko-13」は、大人かわいく、でも遊び心も忘れないビンテージ風の多角形モデル。上品でクラシカルなフレームで、テンプル内側にはすみっコの刻印、外側にはロゴ入りで上品なアクセントを加えている。カラーは全4色。

「Sumikko-14」は、フロントはシートメタルを使ったクラシックなボストンモデル。 男性にも女性にもフィットする万能なデザイン。テンプル内側にはすみっコの刻印、外側にロゴ入り。カラーは全4色。

