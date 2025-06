シェネルと花村想太の初コラボ曲「I’ll be by your side」MV公開

シンガーソングライターのシェネルと、5人組アーティストDa-iCEのボーカル花村想太の初コラボレーションとなる新曲『Ill be by your side』/シェネル feat. 花村想太(Da-iCE)が、6月11日(水)に配信リリースされた。

本楽曲は、フジテレビ系朝の情報番組『サン!シャイン』の6月・7月エンディングソングにも起用されている1曲。シェネルと花村想太がコラボレーションするのは今回が初となる。国籍も性別も違うアーティストによるデュエットソングで、様々な違った文化や背景を生きる人同士であろうと、同じ感情を分かち合うことができること、また、お互いの違いを乗り越え、未来をともにしていくことを歌ったラブバラード。プロデュースを手掛けたのは、シェネルの代表曲「ビリーヴ」の作詞・作曲を担当したヒットメイカー・EIGO。

昨年、テレビ番組での共演をきっかけに、シェネルが花村想太の力強いボーカルに惹かれ、コラボレーションをオファーし実現した。二人で撮影したミュージック・ビデオも公開された。

■シェネルコメント

想太のような力強い歌声を持っている人とこの曲を歌えて本当に最高!パフォーマンス力も高くて、彼は本当に素敵なアーティストです。一緒にすごく楽しめたし、この曲は歌ってて楽しいから、撮影も良い思い出になりました。本当に感謝しているし、この曲がどんなふうにみんなに響くのか今から楽しみで仕方ないです。

■花村想太コメント

今回シェネルさんとご一緒させていただけるということで、改めて自分の歌と向き合うチャンスだなと思いました。素晴らしい歌唱力のシェネルさんに喰らいつく気持ちで全力で歌わせていただきました。是非聴いてください。

<リリース情報>

シェネル feat. 花村想太(Da-iCE)

「I'll be by your side」

発売日:2025年6月11日(水)

配信リンク:https://avex.lnk.to/illbebyyourside

シェネル オフィシャルサイト:https://avex.lnk.to/CheNelle_1213CD