天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会2回戦の26試合が11日に行われた。

過去7度の優勝を誇る横浜F・マリノス(J1)はラインメール青森(青森県)と対戦。37分にGK廣末陸にPKを決められると、45+1分には廣末からのロングフィードを起点に左サイドを突破され、ルイス・フェルナンドに追加点を献上する。後半は相手の守備ブロックの外側でボールを回す展開が続き、決定機を作れぬまま0-2でタイムアップの笛が吹かれた。横浜FMはまさかの初戦敗退となり、格上相手に勝利した青森が3回戦へ駒を進めた。

他会場でもJ1勢の苦戦が相次いだ。FC町田ゼルビアは京都産業大学(京都府)に先制を許し敗北寸前まで追い詰められたものの、86分に藤尾翔太が同点ゴールを挙げ、90+2分に相馬勇紀のPKで逆転に成功。土壇場で初戦敗退を回避した。福島ユナイテッドFC(福島県)に先制を許した川崎フロンターレは山田新、脇坂泰斗、小林悠がネットを揺らして3点差を付けるも、終盤立て続けに失点。それでも4-3で逃げ切り、3回戦進出を決めている。

ファジアーノ岡山はギラヴァンツ北九州(福岡県)に0-2と完封負けを喫して初戦敗退に。アルビレックス新潟と柏レイソルは90分間で得点を奪えず延長戦に突入。新潟は108分に笠井佳祐がネットを揺らして福山シティFC(広島県)を下したが、柏は東洋大学(アマチュアシード)に2点を奪われて敗退となった。

前回大会王者のヴィッセル神戸(J1)は高知ユナイテッドSC(高知県)に4-1で快勝し3回戦進出。そのほか、鹿島アントラーズ、アビスパ福岡、サンフレッチェ広島、湘南ベルマーレ、清水エスパルス、セレッソ大阪、京都サンガF.C.、東京ヴェルディ、名古屋グランパスらJ1勢は順当に勝ち上がっている。ジュビロ磐田(J2)はSC相模原(神奈川県)相手に下克上を許した。

11日に行われた26試合の結果は以下の通り。残り4試合は18日に行われる。

◆天皇杯2回戦・試合結果

▼11日開催

ヴィッセル神戸(J1) 4-1 高知ユナイテッドSC(高知県)

ヴァンフォーレ甲府(J2) 2-1 福井ユナイテッドFC(福井県)

アルビレックス新潟(J1) 1-0 福山シティFC(広島県)

柏レイソル(J1) 0-2 東洋大学(アマチュアシード)

川崎フロンターレ(J1) 4-3 福島ユナイテッドFC(福島県)

ジュビロ磐田(J2) 1-2 SC相模原(神奈川県)

横浜F・マリノス(J1) 0-2 ラインメール青森(青森県)

いわきFC(J2) 1-2 ブラウブリッツ秋田(J2)

モンテディオ山形(J2) 2-1 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県)

鹿島アントラーズ(J1) 4-0 ザスパ群馬(群馬県)

V・ファーレン長崎(J2) 2-1 筑波大学(茨城県)

アビスパ福岡(J1) 2-0 沖縄SV(沖縄県)

ファジアーノ岡山(J1) 0-2 ギラヴァンツ北九州(福岡県)

サンフレッチェ広島(J1) 3-1 Brew SAGA(佐賀県)

藤枝MYFC(J2) 2-0 FCバレイン下関(山口県)

湘南ベルマーレ(J1) 2-0 FC岐阜(岐阜県)

清水エスパルス(J1) 4-2 松本山雅FC(長野県)

セレッソ大阪(J1) 5-0 アルテリーヴォ和歌山(和歌山県)

徳島ヴォルティス(J2) 2-1 レノファ山口FC(J2)

FC町田ゼルビア(J1) 2-1 京都産業大学(京都府)

ベガルタ仙台(J2) 0-1 カターレ富山(J2)

京都サンガF.C.(J1) 1-0 奈良クラブ(奈良県)

東京ヴェルディ(J1) 3-1 栃木SC(栃木県)

サガン鳥栖(J2) 1-0 愛媛FC(J2)

名古屋グランパス(J1) 3-0 ヴェロスクロノス都農(宮崎県)

ジェフユナイテッド千葉(J2) 1-1(PK:4-5) ロアッソ熊本(J2)

▼18日開催

横浜FC(J1) vs いわてグルージャ盛岡(岩手県)

FC東京(J1) vs ツエーゲン金沢(石川県)

ガンバ大阪(J1) vs ヴィアティン三重(三重県)

北海道コンサドーレ札幌(J2) vs 大分トリニータ(J2)