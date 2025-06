日向坂46河田陽菜「一期生の皆さんがいなくなると知ったときが一番怖くて…」二期生メンバーが一番先輩となって初めてのライブを振り返る

日向坂46の河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!」(毎週金曜 11:30~11:55)。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに(?)脱線してしまう番組です。6月6日(金)の放送は、河田陽菜と髙橋未来虹が5月28日(水)、29日(木)に国立代々木競技場 第一体育館で開催されたライブ「BRAND NEW LIVE 2025 『OVER THE RAINBOW』」を振り返りました。髙橋:今回は5月28日、29日に国立代々木競技場 第一体育館でおこなわれた日向坂46のライブ「OVER THE RAINBOW」の感想メールを紹介していきます!河田:やったー! いっぱい(のメッセージ)ありがとうございます。<リスナーからのメッセージ>「今回のライブを配信で観させていただきました。二期生が一番先輩となって初めてのライブということで、先輩として、より一層気が引き締まった表情をしている気がしましたし、みくにん(髙橋の愛称)も“新キャプテン”として初めてのライブで“メンバーを引っ張っていく!”という強い意志を感じました。普段ほわほわしている河田さんも「You're in my way」で、加入したばかりの五期生メンバーと踊るときに、五期生を導くかのようにかっこよく踊り、みくにんが『愛はこっちのものだ』で『騒げー!』と絶叫したときは、前キャプテン・佐々木久美さんを彷彿とさせるものがあって最高にぶち上がりました! これからの日向坂46の活動が楽しみになるライブでした。ありがとうございました!」髙橋:うれしいな、こういう言葉。河田:そうだね。髙橋:どうですか?(二期生が)一番先輩になって、心境の変化とかってありましたか?河田:一期生の皆さんがいなくなると知ったときが一番怖くて。想像がつかなかったし、既に先輩っていう立場ではあったけど、自分のなかでは“一期生の後輩”っていうことが一番大きくて。(一期生メンバーの)背中を追いかける期間が本当に長かったから、“どんな感じなんだろう?”って想像がまったくできなかったんだけど、一期生の皆さんが卒業されて“みんなで頑張っていこう”となったときに、最初は“ついてきて!”みたいな感じで思っていたの。髙橋:うんうん。河田:でもそうじゃなくて。二期生は一番上の期だけど、日向坂46は二期生だけじゃないし、メンバーもいっぱいいるから、みんな一緒に“チームで頑張っていこう!”って。髙橋:そう思えたライブだったんですね。河田:うん。先輩として頑張っていく部分もたくさんあるけど、“みんなで頑張っていこう!”っていう気持ちのほうが大きかったなと思いました。――番組では、ほかにも2代目キャプテン・髙橋がメンバーを代表して発言することの難しさを語る場面もありました。<番組概要>番組名:ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!パーソナリティ:日向坂46(河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花)放送日時:毎週金曜 11:30~11:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X:@hot_hitoiki46