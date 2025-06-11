reGretGirl、メジャー３rdフルアルバム『LOVERS』より「ブルーアワー」MV公開

大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlが、約2年ぶりとなるフルアルバム『LOVERS』よりリード曲「ブルーアワー」のMusic Videoを公開した。

本楽曲は”ブルーアワー”＝”夜明け前”をテーマに、人々の不安や葛藤に寄り添い、支えとなるような楽曲。MusicVideoは、演奏するメンバーの回りをカメラが駆け巡る疾走感満載の映像で1日の流れを表現している。楽曲が持つ、爽快感がありながらもエモーショナルな雰囲気ともマッチした見応えのある映像となっている。

なお、reGretGirlは6月19日（木）より初の東名阪ホール公演を含む自身最大規模のワンマンツアー「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS」を、全国25箇所にて開催する。現在、ライブハウス公演のチケットは一般発売、東名阪のホール公演のチケットはオフィシャル抽選三次先行を受付中。

＜リリース情報＞

reGretGirl

メジャー3rdフルアルバム『LOVERS』

発売日：2025年6月11日（水）

COCP-42488

・通常盤: ¥3300（税込）

・コロムビアミュージックショップ限定盤 （限定タオル付き） ¥4500（税込）

=収録楽曲=

1. ハンワライナー

2. 純ラブ

3. ブルーアワー

4. エバーソング

5. 知らんけど

6. ロスタイム

7. 陽のあたる言葉

8. オレンジ

9. オトナビゲーション

10. 摩訶不思議ヒステリー

11. 帰り道

＜ライブ情報＞

reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS

2025年6月19日（木）千葉LOOK ※SOLD OUT

OPEN 18:30/START 19:00

2025年6月22日（日）水戸LIGHT HOUSE

OPEN 17:30/START 18:00

2025年6月29日（日）奈良EVANS CASTLE HALL

OPEN 17:15/START 18:00

2025年7月5日（土）広島LIVE VANQUISH

OPEN 18:00/START 18:30

2025年7月6日（日）岡山YEBISU YA PRO

OPEN 17:30/START 18:00

2025年7月11日（金）F.A.D YOKOHAMA ※SOLD OUT

OPEN 18:30/START 19:00

2025年7月13日（日）前橋DYVER ※SOLD OUT

OPEN 17:30/START 18:00

2025年7月26日（土）浜松窓枠

OPEN 18:00/START 18:30

2025年8月2日（土）京都MUSE ※SOLD OUT

OPEN 18:00/START 18:30

2025年8月3日（日）神戸太陽と虎 ※SOLD OUT

OPEN 17:30/START 18:00

2025年8月8日（金）松本ALECX

OPEN 18:30/START 19:00

2025年8月9日（土）富山SOUL POWER

OPEN 18:00/START 18:30

2025年8月11日（祝月）岐阜CLUB-G

OPEN 17:30/START 18:00

2025年8月16日（土）仙台Rensa

OPEN 17:45/START 18:30

2025年8月17日（日）郡山HIP SHOT JAPAN

OPEN 17:30/START 18:00

2025年8月30日（土）福岡DRUM LOGOS

OPEN 17:00/START 17:45

2025年8月31日（日）鹿児島SR HALL ※SOLD OUT

OPEN 17:00/START 17:30

2025年9月20日（土）函館 club COCOA

OPEN 18:00/START 18:30

2025年9月22日（月）札幌PENNY LANE24

OPEN 18:15/START 19:00

2025年9月27日（土）金沢EIGHT HALL

OPEN 17:45/START 18:30

2025年10月3日（金）高松DiME

OPEN 18:30/START 19:00

2025年10月4日（土）松山サロンキティ

OPEN 18:00/START 18:30

チケット販売情報

一般発売　受付期間：5/24（土）10:00 ～

東名阪ホール編

2025年11月7日（金）NHK大阪ホール

OPEN 18:00/START 19:00

2025年11月21日（金）岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

OPEN 18:00/START 19:00

2025年11月28日（金）LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 18:00/START 19:00

チケット販売情報

オフィシャル抽選3次先行

受付期間：6/11（水）19:00～6/22（日）23:59

https://w.pia.jp/t/regretgirl-hall-oneman-2025/

reGretGirl Official SITE https://www.regretgirl.com/