reGretGirl、メジャー３rdフルアルバム『LOVERS』より「ブルーアワー」MV公開

大阪発の3人組ロックバンド、reGretGirlが、約2年ぶりとなるフルアルバム『LOVERS』よりリード曲「ブルーアワー」のMusic Videoを公開した。
本楽曲は”ブルーアワー”＝”夜明け前”をテーマに、人々の不安や葛藤に寄り添い、支えとなるような楽曲。MusicVideoは、演奏するメンバーの回りをカメラが駆け巡る疾走感満載の映像で1日の流れを表現している。楽曲が持つ、爽快感がありながらもエモーショナルな雰囲気ともマッチした見応えのある映像となっている。
なお、reGretGirlは6月19日（木）より初の東名阪ホール公演を含む自身最大規模のワンマンツアー「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS」を、全国25箇所にて開催する。現在、ライブハウス公演のチケットは一般発売、東名阪のホール公演のチケットはオフィシャル抽選三次先行を受付中。
＜リリース情報＞
reGretGirl
メジャー3rdフルアルバム『LOVERS』
発売日：2025年6月11日（水）
COCP-42488
・通常盤: ¥3300（税込）
・コロムビアミュージックショップ限定盤 （限定タオル付き） ¥4500（税込）
=収録楽曲=
1. ハンワライナー
2. 純ラブ
3. ブルーアワー
4. エバーソング
5. 知らんけど
6. ロスタイム
7. 陽のあたる言葉
8. オレンジ
9. オトナビゲーション
10. 摩訶不思議ヒステリー
11. 帰り道
＜ライブ情報＞
reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS
2025年6月19日（木）千葉LOOK ※SOLD OUT
OPEN 18:30/START 19:00
2025年6月22日（日）水戸LIGHT HOUSE
OPEN 17:30/START 18:00
2025年6月29日（日）奈良EVANS CASTLE HALL
OPEN 17:15/START 18:00
2025年7月5日（土）広島LIVE VANQUISH
OPEN 18:00/START 18:30
2025年7月6日（日）岡山YEBISU YA PRO
OPEN 17:30/START 18:00
2025年7月11日（金）F.A.D YOKOHAMA ※SOLD OUT
OPEN 18:30/START 19:00
2025年7月13日（日）前橋DYVER ※SOLD OUT
OPEN 17:30/START 18:00
2025年7月26日（土）浜松窓枠
OPEN 18:00/START 18:30
2025年8月2日（土）京都MUSE ※SOLD OUT
OPEN 18:00/START 18:30
2025年8月3日（日）神戸太陽と虎 ※SOLD OUT
OPEN 17:30/START 18:00
2025年8月8日（金）松本ALECX
OPEN 18:30/START 19:00
2025年8月9日（土）富山SOUL POWER
OPEN 18:00/START 18:30
2025年8月11日（祝月）岐阜CLUB-G
OPEN 17:30/START 18:00
2025年8月16日（土）仙台Rensa
OPEN 17:45/START 18:30
2025年8月17日（日）郡山HIP SHOT JAPAN
OPEN 17:30/START 18:00
2025年8月30日（土）福岡DRUM LOGOS
OPEN 17:00/START 17:45
2025年8月31日（日）鹿児島SR HALL ※SOLD OUT
OPEN 17:00/START 17:30
2025年9月20日（土）函館 club COCOA
OPEN 18:00/START 18:30
2025年9月22日（月）札幌PENNY LANE24
OPEN 18:15/START 19:00
2025年9月27日（土）金沢EIGHT HALL
OPEN 17:45/START 18:30
2025年10月3日（金）高松DiME
OPEN 18:30/START 19:00
2025年10月4日（土）松山サロンキティ
OPEN 18:00/START 18:30
チケット販売情報
一般発売 受付期間：5/24（土）10:00 ～
東名阪ホール編
2025年11月7日（金）NHK大阪ホール
OPEN 18:00/START 19:00
2025年11月21日（金）岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
OPEN 18:00/START 19:00
2025年11月28日（金）LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 18:00/START 19:00
チケット販売情報
オフィシャル抽選3次先行
受付期間：6/11（水）19:00～6/22（日）23:59
https://w.pia.jp/t/regretgirl-hall-oneman-2025/
reGretGirl Official SITE https://www.regretgirl.com/