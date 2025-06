LE SSERAFIM、日本4thシングルタイトル曲「DIFFERENT」英語Ver.リリース決定

LE SSERAFIMが、日本4thシングル『DIFFERENT』のタイトル曲「DIFFERENT」の英語バージョン「DIFFERENT (English ver.)」を6月13日(金)午後1時にリリースすることを発表、ビジュアライザーのティザー映像を公開した。

【画像】LE SSERAFIM、「Weverse Con Festival」出演の様子(全6枚)

先立って6月9日(月)に先行配信された原曲「DIFFERENT」は、自分らしさを誇りに思い、特別な存在だからこそ世の中を変えることができるという5人のメンバーの強い意志が込められた楽曲。LE SSERAFIMが初めて挑戦するDisco Funkスタイルの音楽で、グルーヴィーなビートとファンキーなベース、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなメロディが印象的な作品となっている。

また、リズミカルな音楽に合わせた躍動感あるダンスや、メンバー同士の相性の良さが際立つ息の合った振り付けが熱い反響を呼んでいる。LE SSERAFIMのメンバーたちは、英語歌詞の一部を引用して「i got the sauce so if you wanna try something different」というフレーズとともに歌詞の内容にちなんだ写真を投稿。

LE SSERAFIMは、デビュー後初となるワールドツアーの日本公演を開催中。名古屋、大阪、北九州での公演を盛況裏に終え、6月12、14、15日にさいたま(さいたまスーパーアリーナ)でワールドツアー日本公演のファイナルを迎える。3日間にわたって実施するさいたま公演では、新曲「DIFFERENT」のステージ初披露に加え、ダンサーを含む大規模な演出など、ファイナルに相応しいパフォーマンスでFEARNOT(ファンダム名)に最高のステージを届ける予定。

