◆ ファン投票は6月22日（日）まで！
日本野球機構（NPB）は11日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。右手首の打撲でリハビリ中のオリックス・太田椋が41万1622票を集め、パ・リーグ二塁手部門のトップを独走。オールスターゲーム第1戦は、本拠地・京セラドームで開催されるだけに、1日も早い復帰が期待される。
『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。
5月16日から始まったファン投票は6月22日（日）まで。7月1日（火）16時に最終結果が発表され、7月7日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
▼＜先発投手＞
174,756 村上 頌樹
150,556 山﨑 伊織
107,636 才木 浩人
▼＜中継ぎ投手＞
260,198 大勢
181,596 石井 大智
168,734 清水 達也
▼＜抑え投手＞
267,859 松山 晋也
234,756 Ｒ．マルティネス
167,618 岩崎 優
▼＜捕手＞
289,366 甲斐 拓也
168,271 坂本 誠志郎
108,969 山本 祐大
▼＜一塁手＞
317,337 大山 悠輔
172,663 Ｔ．オースティン
112,634 岡本 和真
▼＜二塁手＞
300,108 牧 秀悟
253,994 中野 拓夢
139,050 吉川 尚輝
▼＜三塁手＞
431,684 佐藤 輝明
117,030 茂木 栄五郎
101,845 小園 海斗
▼＜遊撃手＞
234,798 矢野 雅哉
201,253 木浪 聖也
100,301 村松 開人
▼＜外野手＞
473,199 森下 翔太
373,708 近本 光司
242,760 上林 誠知
220,332 岡林 勇希
147,517 前川 右京
139,291 Ｓ．ファビアン
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◆ パ・リーグ中間結果
▼＜先発投手＞
198,646 今井 達也
169,216 宮城 大弥
125,115 伊藤 大海
▼＜中継ぎ投手＞
190,408 甲斐野 央
171,340 松本 裕樹
130,429 古田島 成龍
▼＜抑え投手＞
292,456 田中 正義
231,832 平良 海馬
165,934 Ａ．マチャド
▼＜捕手＞
331,607 若月 健矢
210,089 田宮 裕涼
71,747 古賀 悠斗
▼＜一塁手＞
265,289 野村 佑希
249,090 頓宮 裕真
105,367 Ｎ．ソト
▼＜二塁手＞
411,622 太田 椋
119,509 滝澤 夏央
106,753 牧原 大成
▼＜三塁手＞
324,689 清宮 幸太郎
161,536 廣岡 大志
135,381 村林 一輝
▼＜遊撃手＞
282,136 宗山 塁
265,177 紅林 弘太郎
143,818 水野 達稀
▼＜外野手＞
437,020 万波 中正
277,541 西川 龍馬
235,965 渡部 聖弥
186,883 中川 圭太
185,558 西川 愛也
175,923 周東 佑京
▼＜指名打者＞
386,625 Ｆ．レイエス
194,041 森 友哉
86,752 中村 晃