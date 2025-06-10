アンカー・ジャパンは、公式オンラインストアやAnker Japanアプリ、直営店「Anker Store」にて、200以上の製品を特別価格で販売する大型セール「Anker Power Week」を実施する。セール期間は2025年6月16日12時から6月22日23時59分まで。

  • Anker Power Weekは2025年6月16日12時から6月22日23時59分まで開催

「Anker Power Week」の注目製品は、パワフルな吸引力と約2カ月ゴミを溜めておける自動ゴミ収集ステーション付属のロボット掃除機「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」。通常価格から50％オフとなる34,995円で販売される。夏のアクティビティに適したポータブル冷蔵庫「Anker Solix EverFrost 2」シリーズも登場し、15％オフの84,990円で提供される。

ロボット掃除機やポータブル電源などの対象製品を購入したユーザーには、ダストバッグや防塵防水バッグなどのアクセサリーをプレゼントする（なくなり次第終了）。また、Ankerマイレージ会員向けに、追加で約150製品以上を特別価格で販売する限定セールも実施予定だ。

セールに先立ち、6月10日からAnkerマイレージ会員向けの有料サービス「プライムパス」に新規登録すると、Anker Japan公式オンラインストアおよび公式アプリ、Anker Storeでセール製品を含む全製品が対象となる10％オフクーポンがプレゼントされる。クーポン配布期間は6月22日23時59分まで、クーポン利用期間は6月23日23時59分まで。

セール対象品の例は下記の通り。

カテゴリ セール対象商品 カラー セール特価（税込） オフ率
USB急速充電器 Anker Prime Desktop Charger（240W, 4 ports, GaN） ブラック 13,990円 30％
ポータブル冷蔵庫 Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler グレー 84,990円 15％
ポータブル電源 Anker Solix C1000 Portable Power Station ダークグレー 77,900円 35％
Bluetoothスピーカー Soundcore 3 ブラック 5,990円 14％
ワイヤレスイヤホン Soundcore V20i ブラック 5,490円 8％
ロボット掃除機 Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station ブラック 34,995円 50％
ロボット掃除機 Eufy X10 Pro Omni ブラック 77,770円 22％
セキュリティカメラ Eufy SoloCam S340 ホワイト 19,990円 20％
ホームプロジェクター Nebula Cosmos Laser 4K ブラック 199,900円 20％