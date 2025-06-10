アンカー・ジャパンは、公式オンラインストアやAnker Japanアプリ、直営店「Anker Store」にて、200以上の製品を特別価格で販売する大型セール「Anker Power Week」を実施する。セール期間は2025年6月16日12時から6月22日23時59分まで。
「Anker Power Week」の注目製品は、パワフルな吸引力と約2カ月ゴミを溜めておける自動ゴミ収集ステーション付属のロボット掃除機「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」。通常価格から50％オフとなる34,995円で販売される。夏のアクティビティに適したポータブル冷蔵庫「Anker Solix EverFrost 2」シリーズも登場し、15％オフの84,990円で提供される。
ロボット掃除機やポータブル電源などの対象製品を購入したユーザーには、ダストバッグや防塵防水バッグなどのアクセサリーをプレゼントする（なくなり次第終了）。また、Ankerマイレージ会員向けに、追加で約150製品以上を特別価格で販売する限定セールも実施予定だ。
セールに先立ち、6月10日からAnkerマイレージ会員向けの有料サービス「プライムパス」に新規登録すると、Anker Japan公式オンラインストアおよび公式アプリ、Anker Storeでセール製品を含む全製品が対象となる10％オフクーポンがプレゼントされる。クーポン配布期間は6月22日23時59分まで、クーポン利用期間は6月23日23時59分まで。
セール対象品の例は下記の通り。
|カテゴリ
|セール対象商品
|カラー
|セール特価（税込）
|オフ率
|USB急速充電器
|Anker Prime Desktop Charger（240W, 4 ports, GaN）
|ブラック
|13,990円
|30％
|ポータブル冷蔵庫
|Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler
|グレー
|84,990円
|15％
|ポータブル電源
|Anker Solix C1000 Portable Power Station
|ダークグレー
|77,900円
|35％
|Bluetoothスピーカー
|Soundcore 3
|ブラック
|5,990円
|14％
|ワイヤレスイヤホン
|Soundcore V20i
|ブラック
|5,490円
|8％
|ロボット掃除機
|Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station
|ブラック
|34,995円
|50％
|ロボット掃除機
|Eufy X10 Pro Omni
|ブラック
|77,770円
|22％
|セキュリティカメラ
|Eufy SoloCam S340
|ホワイト
|19,990円
|20％
|ホームプロジェクター
|Nebula Cosmos Laser 4K
|ブラック
|199,900円
|20％