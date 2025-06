ロッテ、7月21日にシンガーソングライターの大塚愛さんが来場！試合後の「…

プロ野球 最新情報(最新ニュース)

千葉ロッテマリーンズは7月21日(月・祝)オリックス戦(ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始)の試合終了後に開催される「BSW AFTER GAME PARTY」にてシンガーソングライターの大塚 愛さんがパフォーマンスすることを発表した。

当日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催。大塚 愛さんは試合後に開催される「BSW AFTER GAME PARTY」に出演する。「BSW AFTER GAME PARTY」は昨年初めて開催し、通算4万人が参加した人気イベント。音楽に合わせて映像、照明、ウォーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内がフェス仕様に変貌する。

大塚愛さんは、「お父さんが昔野球を嗜んでいたので、小さい頃からよく応援に行ったり、友人らで野球をしたりして遊んでいました。そんな親しみあれど厳粛な場であるところに呼んでいただけて光栄です。熱く交わした後、讃えあって共に楽しめる時間を作れるよう尽くします」とコメント。

イベントは無料で誰でも参加可能。なお、試合終了が21時45分を超えた場合や、天候不良時にはイベントが中止になる場合があります。

