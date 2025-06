Mrs. GREEN APPLE大森元貴「“歌詞が響いてる”っていうのはありがたい」リスナーからのメッセージに感謝とエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月2日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介しました。いつもミセス先生の歌に元気もらってます! 今年、高校3年生になって、もうすぐ部活最後の大会を迎えます。私がしている陸上競技は、個人競技ではあるけれど、周りと比べると自分のできないことが明確に分かって気持ちが疲れてしまうことも少なくはなかったです。そんななか、ミセス先生の「How-to」を聴いて「生き方は自由よ 貴方なりでいいの 比べるまでもない 比べる意味もない」という歌詞がとても響きました。部活も自分なりに頑張ればいいんだと思えて気持ちが楽になりました。後の大会も頑張ってきます!(18歳)大森:嬉しいね~! 「How-to」っていうちょっと前の楽曲ですけども、歌詞が響いてるっていうのはありがたいな、と! 頑張ってください、大会!藤澤:うん! 頑張って!若井:応援してるぜ!番組では他にも藤澤と若井が中学時代を振り返る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info