新しい学校のリーダーズSUZUKA「やっぱ“日本も楽しいな”って、改めて地元民として感じる」ワールドツアー後の日本ツアーで思うこととは？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。今回の放送では、メンバーたちの近況報告をお届けしました。SUZUKA:結成10周年を記念したベストアルバム『新しい学校のすゝめ』、7月16日(水)に販売決定しました!MIZYU:初めてのベストアルバムが出ます! 何曲入るんだ? 20曲を超えるかな?RIN:超えるんじゃなかったかな。MIZYU:私たちのファンでいてくださっている青春部員から、アンケートをして、何を聴きたいか、何をベストアルバムに入れてほしいかっていうのを集計して、あと、私たち4人の入れたい曲だったりとかで、ただ今作っているところでございます。予約受付開始しております。ぜひチェックお願いします。SUZUKA:お願いします。MIZYU:ジャケ写もやばいんでお楽しみに!KANON:早く見せたいな~!SUZUKA:楽しい撮影だったね~!KANON:楽しかったよね~!SUZUKA:なかなか初体験でした! ということで、次は、9月6日の千葉県市川市文化会館を皮切りに、全国13都市を巡る、「新しい学校のリーダーズ全国ライブツアー2025」開催決定!KANON:そうなんです。そうなんです。MIZYU:今年も日本でツアーをします。KANON:今まで行ったことないところにも行くし、楽しみですね。MIZYU:めちゃめちゃ楽しみです。SUZUKA:日本の旅も面白いですよね。我々、去年はね、ワールドツアーで、ヨーロッパとアジアと、あと北米、全26カ所回ってきたんですけども、そのあと日本ツアーして、やっぱ「日本も楽しいな」って、改めて地元民として感じるっていう。MIZYU:日本全体を地元として感じたよね。KANON:確かにそう!MIZYU:「ただいま!」って全部の箇所で言ったもんね。SUZUKA:なので、ぜひ地方の会場でも、東京でも、何かしら、みなさんぜひ来てください!MIZYU:お待ちしております。SUZUKA:お待ちしております。