Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「もう、元貴よね！ 俺の中学は!!」中学生当時の思い出を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月2日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介しました。大森:若井はある? 中学の思い出。若井:もう、元貴よね! 俺の中学は!大森:すご! 俺が(不登校気味で)中学行ってないのに(笑)。若井:サッカーか元貴か、みたいな感じだね!大森:1個のスポーツになっちゃった(笑)。若井:いや、マジでそう! 1個のスポーツ!大森:いや、俺が言ったのよ、今(笑)。藤澤:若井ってやっぱすげえな~(笑)。若井:めっちゃおもろくない!? 今の例え!藤澤:やっぱり「M:ZINE」(※若井がMCをつとめるテレビ朝日系の音楽バラエティ番組)やってるだけあるね!若井:あ、そうだよね! って、馬鹿にするな「M:ZINE」のことを!大森:(笑)。藤澤:してねーよ(笑)!大森:ありがとうございます(笑)。若井:あ、まあ(中学時代の思い出は)“元貴” “ヤマダ”(※大森と若井の小中学校の友人)でしたね!番組では他にも、藤澤が中学校の思い出を語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info