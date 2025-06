SUZUKA「“晴れ女”の新しい学校のリーダーズパワーが爆発しました！」2回目の出演『メトロック2025』を振り返る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。今回の放送では、メンバーたちの近況報告をお届けしました。MIZYU:「METROCK 2025(メトロック 2025)」に出てきました! フェスが始まりましたね。夏フェスっていうか、春フェスなのかな?SUZUKA:メトロックは2回目?KANON:2回目! 去年も出たね。MIZYU:配信もありましたので、会場に来られてない人にも届いたライブだったなって思います。雨だったんですよね。SUZUKA:雨やった。KANON:去年はさ、灼熱だったじゃん。なのに、今年はちょっと遅いよね、暑くなる。なんか涼しいね。MIZYU:けっこうな土砂降りだったんですけど、ライブが始まった頃に小雨に変わり、真ん中ぐらいか……、もう最後の曲には雨上がってました!SUZUKA:ちょっともう、晴れ女の新しい学校のリーダーズパワーが爆発しましたね!KANON:本当に晴れ女だよね。SUZUKA:その様子もね、映像見たらわかると思うんで。「晴れたぜ!」って言ってるから。RIN:私たちが、晴れとは言わずとも、心も晴れやかになってきてるし、ライブして。その気持ちが高ぶりすぎて、MIZYUと私とSUZUKAが同時に叫んでしまった瞬間が。KANON:うそ? あったっけ?RIN:「晴れるや」ってMIZYUが「One Heart」で歌った後に。MIZYU:私は「晴れたね!」って言って、RIN:レッツゴー!」って言って、SUZUKAは……。SUZUKA:なんか叫んだか、「自由に!」やな。MIZYU:みんなで一気に叫んで、自分も何言ったか分かんないまま、「どんなときでも~♪」って歌が始まるっていう。みんなちょっともう晴れすぎちゃった。KANON:嬉しくなったね。SUZUKA:そんなこともあったね。「メトロック」Arigato!全員:Arigato!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info