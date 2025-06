乃木坂46井上和「一緒にできたことは本当に宝物」バスラで“にょろにょろ世代”筒井あやめと披露したユニット曲とは？

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。6月3日(火)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、5月17日(土)に東京都・味の素スタジアムで開催された「乃木坂46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE」DAY1を振り返りました。<リスナーからのメッセージ>「5月17日に開催された『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1に参戦しました! この日のライブで最も印象的だったのは、筒井あやめちゃんと2人で披露されていた『無表情』です! クールなキメ顔でも、まぶしい笑顔でも、かげりのある儚げな表情でも、どれでもない“無表情”の和ちゃん先生が、僕のなかでかなり新鮮でした。あやめちゃんとのコンビネーションも完璧で素晴らしかったですし、何よりセーラー服がとっても似合う!『からからからからからあげ姉妹』のところを『にょろにょろにょろにょろにょろにょろ世代!』とコールできたことが最高の思い出です!」(千葉県)井上:初日に筒井あやめちゃんと2人で「無表情」を披露させていただきました。この楽曲は1期生の生田絵梨花さんと松村沙友里さんの“からあげ姉妹”というユニットの曲でして、コールもちょっと変わっていまして、食べ物の名前がたくさん出てくるんですけど、初日に私の友達が観に来ていたんです。それで、「和ちゃんがやっていた『無表情』っていう曲さ、なんであんなに食べ物の名前がいっぱい出てくるの? すごくお腹が空いた!」って言っていました(笑)。そのなかで「からからからからからあげ姉妹!」っていうコールがあるんですけど、それを「にょろにょろにょろにょろにょろにょろ世代!」に変えてコールしてくださっていたんですか!? 知らなかった(笑)! モニターにコール(のテロップ)が出ていたと思いますけど、あそこに書いてあったんですかね? そこまで確認していなかったけれども、うれしいです! ありがとうございます!あやめちゃんは同い年のメンバーで、2人で「天空の豆の木」というユニット曲もいただいたり、成人式も2人でやったし、個人的にすごく大事にしたいユニットだなと勝手に思っていまして。しかも、先輩なんですけど“ちゃん”付けで呼ばせてもらっていたり、この前もあやめちゃんとご飯に行ったんですよ! だから、結構距離が縮まってラフに話せる関係でして、また2人でやりたいですね~!「無表情」を一緒にできたことは本当に宝物だし、Instagramにも写真をあげたので見てくださった方もいらっしゃると思うんですけど、(からあげ姉妹が「無表情」のMVで着ていた)赤いリボンの制服を着れたことがうれしすぎて、あやめちゃんと一緒に「無表情」を披露できて本当に幸せでした♡ ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info