Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 中学校生活どうしてた？「今、思い出させてもらったなぁ～」当時を懐かしむ

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月2日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介しました。私は「今」中学校であることをするのにハマっているんです! それは……副担任の先生が弾くアコギを聴くことです!副担任の先生はアコギが弾けるのですが、ミセスが好きなのでミセスの音楽をたくさん弾いてくれます。この間は、先生が弾く「青と夏」や「インフェルノ」「Magic」や「僕のこと」に合わせて友達と歌いました! 若井先生が弾くエレキももちろんかっこいいですが、アコギならではの柔らかさや優しさがたまらないです!今は、みんなから「クスシキ」と「ライラック」をリクエストされていて先生は大混乱らしく、毎日学校についたらちょーゆっくりの「ライラック」のイントロが流れてます(笑)。ミセス先生、中学校生活を彩ってくださりありがとうございます! ミセス先生の、印象強い中学校生活の思い出があれば教えてください!(12歳)藤澤:「先生が弾くアコギを聴くことにハマってる」って、めちゃくちゃ素敵やん!大森:いいね!若井:素敵な先生じゃないですか!大森:中学校生活……どうですか? りょうちゃん!藤澤:部活! 吹奏楽をめちゃめちゃ一生懸命やってたっていうのもあるけど! 僕、選択授業でそれこそギターをコード弾きする、みたいなのをやってて。学校にギターを持って行って練習してた期間があったんだよね! 今思い出した!大森:へー!「カントリー・ロード」?藤澤:「カントリー・ロード」も練習してたね(笑)!若井:りょうちゃん、たまに弾いてくれるもんね! 「カントリー・ロード」!大森:短調の「カントリー・ロード」ね!藤澤:Cマイナーでね(笑)。若井:珍しいよね、短調カントリー・ロード(笑)。藤澤:なんかそれを今、思い出させてもらったなぁ。大森:選択授業、あったな~! そういうの!若井:あった!大森:俺、音楽選んでさ。途中から行かなくなるじゃん?藤澤:(笑)。大森:で、ヤマダがさ。若井:ヤマダって誰がわかんねん(笑)!大森:ヤマダが「元貴が来なくなっちゃうから、俺、音楽で男子1人になっちゃったよ……」みたいなさ!若井:(笑)。藤澤:ヤマダ~!大森:若井は小学校から一緒ですから!若井:小学校から一緒?大森:ヤマダが。若井:ヤマダの情報はいいのよ(笑)!藤澤:あ、そうなんだ!若井:ヤマダはずっと小学校の頃にサッカーが同じチームで、中学校でも一緒で!藤澤:おー!若井:小学校の頃、ヤマダの家に遊びに行って、ポケモンとかもやったりとかして。一緒に遊んだりしてましたね!藤澤:そんな友達……俺にもそろそろ紹介してもらっていいですか(笑)?大森:別に学生生活一緒に経験してないじゃん(笑)。藤澤:いーやん! そろそろ出会いたいなぁ!大森:いや、3年先輩ですから!藤澤:ここに来て急に! 今まで全然年上ムーブしてこなかったのに!(笑)。大森:中1のとき高1ですから!若井:そうですよ!藤澤:いや、そうだけど! 今まで全然そんな素振りもなかったのに!大森:あっ……すんません(愛想笑い)!藤澤:こ……こわっ!大森・若井:(笑)。番組では他にも、若井が中学校の思い出を語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info