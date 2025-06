憧れの倖田來未に出会って号泣！ 新しい学校のリーダーズKANON「本当に、すべてのきっかけの方」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。今回の放送では、メンバーたちの近況報告をお届け。KANONが憧れのアーティストに会って感激したと話しました。SUZUKA:今から私たちの近況を「Arigato!」を込めて報告していきましょう。MIZYU:はい! いろいろありました! まずは、中国最大級のフェス「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」の東莞(とうかん)と北京(ぺきん)の公演に出演して来ました!

ATARASHII GAKKO! in 東莞 🇨🇳

Essa Hoisa #StrawberryMusicFestival pic.twitter.com/ty9ZEv2DOu

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) May 3, 2025

ATARASHII GAKKO! in 北京 🇨🇳

One Heart💛 #StrawberryMusicFestival pic.twitter.com/GnlDAMUlo3

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) May 5, 2025SUZUKA:初の場所でしたね。もう、待っててくれたファンのみんながブワーっといっぱい叫んで、音楽に乗って楽しんでる、開放してる姿がすごく印象的でしたけども。KANON:私、KANONちゃんは、初めて倖田來未さんに会えました。全員:フゥ~ッ!MIZYU:憧れの倖田さん! ちょっと鳥肌立った!SUZUKA:なんでKANONさんは、倖田來未さんに会えて何でそんなに感動してるんですか?KANON:まずですね、私が4歳とか5歳のときに倖田來未さんの音楽とかライブに出会い、「倖田組」(※倖田さんのファンクラブネーム)だったんですよ。それがきっかけでダンスをまず始めました。直接お会いしたときにみんなで伝えたんですけど、ほんとに倖田來未さんがいなかったら、リーダーズのメンバーは違ったかもしれない。本当に本当に本当に、すべてのきっかけの方でございます。SUZUKA:会えて嬉しがってるKANONの感動して涙している姿見て、RINちゃんも、貰い泣きしてました。RIN:貰い泣きしちゃいましたね。MIZYU:私も危なかった。だから、その瞬間がね、スタッフの動画に収まってるんですけど、それをちらっと見る機会が映像チェックで何回もあって、何回見ても、そこで私は泣いてんの。一粒ずつ。KANON:しかもLINEで送られてくるの。MIZYU:毎回その部分のスクリーンショットをKANONに「また泣きそうになってる」って送る。本当に、KANONがぐっと感情が込み上げたときに、倖田さんが「もう泣きそうやん~!」って言ってKANONをなでるのよ。それで、本当に出会ってしまったな、っていう。RIN:今、その様子を思い出して、涙袋がちょっとパンプアップしてる。MIZYU:パンプアップやばい!KANON:しかもね、4人と倖田さんでお写真を撮ったんだけど、そのとき私は勇気がなくて、2人で撮りたいって言えなかったの。で、楽屋に戻って「2人で撮りたかったな」って思ってたら、スタッフさんに倖田さんが「2人で撮らなくて良いの?」って言ってます、って来て、「ええ! そんな! 良いんですか!」って言って撮らせていただきました。MIZYU:すごくフランクっていうか、気さくな方だったよね。SUZUKA:ほんまに良いお姉さんの雰囲気が半端なかったね。KANON:倖田さん、Arigato!全員:Arigato!KANON:ございます!SUZUKA:東莞と北京もArigato!全員:Arigato!

くぅちゃんみたいになりたい!とダンスをはじめた私



約20年後には、海外で、同じステージで、出番前後で、ライブしているよ



胸がいっぱいです pic.twitter.com/n1BLWgz7CK

— KANON(新しい学校のリーダーズ・ATARASHII GAKKO!) (@BW_Kanon) May 2, 2025